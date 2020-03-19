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19.03.2020 13:51
Рубрика: Общество

В Китае под землей обнаружили древний металлургический завод

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Китайские археологи при проведении раскопок в северной провинции Шаньси обнаружили огромное древнее предприятие, которое выпускало чистую медь и изделия из нее.

Об открытии рассказало агентство "Синьхуа". Оно было сделано на севере Китая. Археологи раскопали остатки медеплавильного производства, которое занимало довольно большую площадь - порядка 700 тысяч квадратных метров.

Фото: Washington University in St. Louis
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По оценкам исследователей, примерно 100 тысяч квадратных метров было отведено непосредственно под выплавку меди. Остальные участки были вспомогательными. На них, например, было обнаружено много медного шлака, а также фрагменты сломанных глиняных печей.

Раскопки стартовали два года назад. За это время ученым удалось раскопать участок площадью около 1800 квадратных метров. То есть большая часть этого завода все еще находится под землей. Найденные предметы были переданы в Национальный музей Китая.

Ученые считают, что это производство было заложено при легендарной династии Ся, которая правила в древнем Китае в период с 2070 по 1765 годы до нашей эры. Несколько обнаруженных печей относятся к позднему периоду династии Ся.

Некоторые фрагменты печей, медный шлак и остатки древесного угля датированы более поздним периодом правления династии Шан. Государство с таким названием существовало примерно с 1554 по 1046 годы до нашей эры.

К слову, под одной из медеплавильных печей археологи обнаружили скелет человека. Они считают, что несчастный был принесен в жертву. Такая традиция издавна существовала в китайском ремесленном производстве.

Анализ расчищенного участка показал, что завод состоял из нескольких "цехов". Здесь располагались крупные и мелкие мастерские, которые изготавливали изделия из чистой меди.

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