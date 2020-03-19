Дума приняла закон о наказании за продажу поддельных лекарств через интернет

Отметим, что в Госдуме рассматривается законопроект о разрешении продавать лекарства онлайн (принятие ожидается в конце марта). Однако важно защитить граждан, поэтому параллельно принимается еще и закон об ответственности, объяснял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ужесточается ответственность за обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарств, медицинских изделий и биологически активных добавок. При этом критерием разграничения составов является стоимость таких препаратов - если она превышает 100 тысяч рублей, наступает уголовная ответственность, пояснил журналистам глава профильного думского комитета Павел Крашенинников.

Недобросовестным торговцам грозит лишения свободы от 4 до 6 лет со штрафом от 750 тысяч до 2,5 млн рублей. В качестве альтернативы предусматриваются принудительные работы на срок от четырех до пяти лет. Действующей базовой нормой установлено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 2 млн рублей.

Если правонарушения не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, то выпишут штрафы. Для граждан - от 75 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 150 тысяч до 800 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 150 тысяч до 800 тысяч рублей. Юридические лица будут наказываться штрафом от 2 млн до 5 млн рублей. Могут также остановить работу на срок до 90 суток.