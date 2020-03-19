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Рубрика: Власть

"Единая Россия" из-за коронавируса проведет праймериз онлайн

Текст: Айсель Герейханова

"Единая Россия" проведет предварительное голосование в режиме онлайн. Как пояснили в партии, такой формат выбран из-за ограничений в регионах России на массовые мероприятия в связи с угрозой коронавируса. По словам заместителя секретаря Генсовета "Единой России" Сергея Перминова, каждый желающий сможет в течение 7 дней, с 25 по 31 мая, зарегистрироваться на партийных ресурсах и проголосовать за своего кандидата.

Фото: Дмитрий Астахов/ ТАСС
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Напомним, что 13 сентября выборы пройдут в региональные законодательные собрания, представительные органы административных центров, а также довыборы депутатов Госдумы.

"Мы предлагаем для этих трех видов уровней выборов предварительное голосование провести исключительно онлайн, заменить дебаты видеопрезентациями", - рассказал Перминов.

Он также отметил, что при регистрации на партийиных цифровых платформах можно использовать свою учетную запись на портале "Госуслуг".

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