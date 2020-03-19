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Эмма Стоун перенесла свадьбу из-за пандемии

Новости
    19.03.2020, 17:04
Текст:   Олег Усков

Эмма Стоун, 31-летняя американская актриса, одна из самых сейчас преуспевающих, перенесла свадьбу с продюсером и режиссером Дэйвом Маккэри.

Фото: kinopoisk.ru
Еще одна звезда "Игры престолов" заразилась коронавирусом

Как сообщает Daily Mail, причиной сдвига торжеств стал пресловутый коронавирус, в связи с которым ВОЗ объявил пандемию.

Свадьба лауреатки "Оскара" изначально была запланирована в Лос-Анджелесе на минувшие выходные, но там сейчас карантин.

Новая дата пока не известна.

Роман Стоун и Маккэри берет свою начало в 2017-м. О помолвке молодых стало известно в декабре прошлого года, это сопровождалось богатым колечком.

До Маккэри Эмма четыре года встречалась с актером Эндрю Гарфилдом, с которым познакомилась на съемках "Нового Человека-паука". Замужем актриса еще не была.

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