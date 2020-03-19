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19.03.2020 21:40
Рубрика: Спорт

Карантин в копеечку

Клубы считают убытки из-за коронавируса
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8114)
Европейские клубы оценивают финансовые потери, которыми для них может обернуться ситуация с коронавирусом. Уже подсчитано, что, если не удастся доиграть нынешний сезон, убытки команд из пяти ведущих лиг континента составят около 4 миллиардов евро.
Клубы хотят сократить зарплаты своим футболистам на время простоя. Игроки не согласны. Фото: EPA Клубы хотят сократить зарплаты своим футболистам на время простоя. Игроки не согласны. Фото: EPA
Клубы хотят сократить зарплаты своим футболистам на время простоя. Игроки не согласны. Фото: EPA

Напомним, сейчас практически все европейские чемпионаты поставлены паузу. И не было бы никакого шанса их завершить, если бы УЕФА не согласился отложить на год чемпионат Европы, намеченный на ближайшее лето. "УЕФА проявил беспрецедентную солидарность и отдал приоритет тому, чтобы завершить национальные турниры", - говорится в заявлении на сайте организации.

Фото: REUTERS
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Очевидно, что сдвиг сроков такого масштабного мероприятия влетит организаторам в копеечку. "УЕФА заплатит большую цену за перенос Евро-2020", - констатировал руководитель европейского футбола Александер Чеферин. По информации The Athletic, уже известно, что затраты, связанные с годовой отсрочкой турнира, составят 303 млн евро. Эту сумму УЕФА, как сообщалось, собирался потребовать с клубов, которым он пошел на уступки. Что справедливо, ведь перенос чемпионата Европы гипотетически дал клубам возможность избежать еще больших убытков.

Согласно оценке консалтинговой компании KPMG, общий недополученный доход от проведения матчей и их трансляций в главных лигах Англии, Италии, Испании, Германии и Франции может достичь 4 миллиардов евро. Больше всех потеряют англичане - порядка 1,25 миллиарда. Что неудивительно, учитывая гигантские контракты Премьер-лиги с ТВ. Собственно, 800 млн евро из названной суммы - это как раз упущенные доходы от трансляций.

Испанская Ла Лига на одних только трансляциях может лишиться 600 млн евро, итальянская Серия А - 450 млн, немецкая Бундеслига - 400 млн, французская Лига 1 - 200 млн.

Впрочем, теперь, когда Евро отложен на год, у национальных чемпионатов появилось пространство для маневра. Хотя дух переводить рано: ведь никто наверняка не может сказать, как дальше будет развиваться ситуация с распространением коронавируса.

Клубы ведущих пяти европейских лиг могут потерять до 4 млрд евро, если нынешний сезон не получится доиграть

А пока УЕФА планирует, что большая часть национальных первенств завершится уже к 30 июня. Например, российская Премьер-лига по неофициальным данным планирует возобновиться 3 либо 17 мая. Правда, в таком случае играть всем придется в бешенном ритме - иногда даже через два дня на третий. Не стоит при этом забывать про еврокубки, которые УЕФА твердо намерен довести до конца, а также про матчи национальных сборных, перенесенные с марта на июнь.

Но вернемся к разговору о финансах. Поскольку коронавирус на ближайшие недели напрочь отрезал у клубов все источники доходов, футбольные боссы вовсю размышляют, как минимизировать текущие расходы. Вариант, который лежит на поверхности: сократить или полностью заморозить зарплаты игроков, оказавшихся на вынужденных каникулах. Насколько это возможно юридически - большой вопрос, поэтому дело пока ограничивается в основном призывами "помочь" работодателям.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Однако футболисты идти навстречу клубам особого желания не выказывают. В Италии Ассоциация игроков уже заявила, что не намерена идти на какие-либо уступки в данном вопросе. В Германии на призыв премьер-министра федеральной земли Бавария Маркуса Зедера, предложившего футболистам отказаться от заработка на время простоя, тоже отклика не слышно. "Подобно любому другому человеку в это время я, как и остальные футболисты, думаю о том, как лучше всего справиться с ситуацией", - уклончиво ответил на соответствующий вопрос голкипер "Баварии" Мануэль Нойер.

А вот во Франции закон похоже позволяет не учитывать мнение игроков. Чем воспользовался "Амьен", первым в стране сокративший зарплаты сотрудников клуба, в том числе футболистам первой команды, на 16 процентов.

В российской Премьер-лиге вопрос даже более актуален, учитывая тот факт, что контракты клубов с легионерами прописаны в евро, а выплачиваются в рублях.

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