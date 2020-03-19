Федун: Нефть может подешеветь еще до 15-20 долларов за баррель

Ссылаясь на данные технического анализа, проведенного в компании, Федун считает, что нынешнее падение стоимости нефти может остановиться на уровне 15-20 долларов за баррель. По его мнению, в обвал цен до 20-25 долларов за баррель произошел из-за того, что участники ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших действиях по стабилизации спроса и предложения на нефтяном рынке.

"То есть, если бы сделка ОПЕК была, сегодня цена была бы 50 долларов, плюс-минус, но не 25 долларов", - сказал он.

С точки зрения вице-президента "Лукойла", России необходимо возобновить переговоры с Саудовской Аравией по нефти, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Ценовая война, начавшаяся между бывшими главными союзниками по ОПЕК+, выгодна США, Китаю, Индии и Европе, у которых примерно на 2% вырастут доходы населения, считает Федун.