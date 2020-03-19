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Google показал новый Android 11. Что в нем интересного

Текст:   Антон Благовещенский
19.03.2020,  
18:13
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Разработчики из Google представила обновленную сборку Android 11 для создателей мобильных приложений, чтобы они могли заранее ознакомиться с нововведениями и сообщить об имеющихся ошибках.

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В новой бета-версии Android 11 появились следующие возможности:

- поддержка 5G-сетей (смартфон сможет определять, к какой сети он подключен, и выводить уведомление);

- поддержка изогнутых экранов (до этого производители создавали собственный софт);

- борьба с мошенниками и спамерами, которые используют подменные номера;

- управление частотой обновления дисплея (она будет снижаться для экономии заряда);

- запрет на использование приложениями микрофона и камеры в фоновом режиме.

Традиционно Android 11 должны показать на конференции Google I/O, которая из-за вспышки коронавируса в этом году, скорее всего, пройдет в онлайн-режиме.

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