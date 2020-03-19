Госдума намерена разрешить продажу рецептурных препаратов в интернете

Новости

Андрей Бочкарев: Для нового инфекционного центра в Москве уже готов фундамент 13:08
Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса 13:06
ВОЗ прокомментировала слухи о передаче COVID-19 комарами 12:59
В Эквадоре работники аэропорта не дали приземлиться самолетам из Европы 12:56
В Заполярье подтвердили первый случай заражения коронавирусом 12:53
"Яндекс.Такси" начнет доставлять безрецептурные лекарства 12:50
Музей Москвы расскажет, как ЧС меняют жизнь города 12:50
Лукашенко провел совещание по эпидемиологической ситуации 12:47
Lada снова сломалась: на этот раз на сервис отправляют Xray 12:46
В России цифровизируют деятельность по охране особо редких животных 12:44
Тину Канделаки возмутила отмена "Евровидения" из-за пандемии 12:44
На Кубани спортсмен госпитализирован с подозрением на коронавирус 12:39
Шнуров может принять участие в довыборах в заксобрание Петербурга 12:39
Делегацию США в Москве 9 мая возглавит советник Трампа по нацбезопасности 12:34
Премьер-министр Италии заявил о намерении продлить сроки карантина 12:32
Звезда "Сволочей" Емельянов арестован за нападение на врача "скорой" 12:26
На Кубани предложили временно закрыть кафе и рестораны в ТРЦ 12:17
В Коктебеле новую набережную и очистные сооружения построят в 2022 году 12:16
Съемки четвертого сезона сериала "Корона" близки к завершению 12:13
В Пятигорске будут судить мужчину, зарезавшего трех человек в гараже 12:06
Каспийского тюленя внесут в Красную книгу 12:05
Эксперты развеяли мифы о турбомоторах 12:05
Милош Бикович и Ксения Собчак поспорили о смысле секса 12:02
На заводе под Тулой из-за утечки аммиака погиб человек 11:59
В Крыму суд приостановил добычу песка на Бакальской косе 11:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
19.03.2020 13:00
Рубрика: Власть

Госдума намерена разрешить продажу рецептурных препаратов в интернете

Текст: Татьяна Замахина
В России разрешат онлайн-продажу не только лекарств без рецепта, но и рецептурных. Об этом депутаты договорились с правительством.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Госдума на пленарном заседании не стала рассматривать в третьем чтении проект закона, позволяющий покупать безрецептурные лекарства по интернету, и отправила его на доработку. Правительство РФ намерено уточнить норму, касающуюся рецептурных препаратов.

Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, кабмин попросил вернуть законопроект об онлайн-продаже лекарств во второе чтение, чтобы обсудить поправку о продаже рецептурных препаратов.

Фото: Сергей Куксин
Госдума ужесточит наказания за продажу поддельных лекарств

Предлагается в течение следующей недели доработать необходимые поправки, и на следующей пленарной неделе рассмотреть законопроект в приоритетном порядке, пояснил спикер.

С таким предложением кабмин обратился в целях борьбы с коронавирусом, уточнил он.

- Постараемся сделать все, чтобы внести законопроект на рассмотрение в третьем чтении на 31 марта, - сказал Вячеслав Володин.

Согласно версии, принятой накануне в первом чтении, предлагалось продавать онлайн только безрецептурные препараты, а также лекарства, не содержащие наркотические вещества и спирт. В новой версии добавятся препараты по рецепту, а указанные ограничения сохранятся.

Пока что - до принятия закона - фармкомпании могут предлагать клиентам только услугу онлайн-бронирования с возможностью забрать заказанные лекарства в ближайшей аптеке. Как ранее подчеркивал Володин, решение об онлайн-продаже особенно важно сейчас, когда мир столкнулся с эпидемией коронавирусной инфекции. По его словам, необходимо обеспечить людям возможность без лишних походов в аптеку купить нужные препараты. А также защитить их от недобросовестных продавцов, искусственно создающих ажиотажный спрос.

Отметим, что депутаты ранее уже сами предлагали ввести разрешение на дистанционную розничную продажу лекарств, отпускаемых по рецепту. Однако не согласовали эту норму с Минздравом, теперь - в условиях распространения коронавируса - концепция, как говорится, изменилась.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин назвал свои источники информации
Кабмин предупредил о возможном усилении ограничений из-за коронавируса
ЦБ поддержит валютный рынок в случае сильного падения цен на нефть
ФАС примет необходимые меры при росте цен на бензин
Поступить на службу по контракту в армию теперь можно онлайн
Спецпроект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину": все интервью президента