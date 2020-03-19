Госдума намерена разрешить продажу рецептурных препаратов в интернете

В России разрешат онлайн-продажу не только лекарств без рецепта, но и рецептурных. Об этом депутаты договорились с правительством.

Госдума на пленарном заседании не стала рассматривать в третьем чтении проект закона, позволяющий покупать безрецептурные лекарства по интернету, и отправила его на доработку. Правительство РФ намерено уточнить норму, касающуюся рецептурных препаратов.

Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, кабмин попросил вернуть законопроект об онлайн-продаже лекарств во второе чтение, чтобы обсудить поправку о продаже рецептурных препаратов.

Предлагается в течение следующей недели доработать необходимые поправки, и на следующей пленарной неделе рассмотреть законопроект в приоритетном порядке, пояснил спикер.

С таким предложением кабмин обратился в целях борьбы с коронавирусом, уточнил он.

- Постараемся сделать все, чтобы внести законопроект на рассмотрение в третьем чтении на 31 марта, - сказал Вячеслав Володин.

Согласно версии, принятой накануне в первом чтении, предлагалось продавать онлайн только безрецептурные препараты, а также лекарства, не содержащие наркотические вещества и спирт. В новой версии добавятся препараты по рецепту, а указанные ограничения сохранятся.

Пока что - до принятия закона - фармкомпании могут предлагать клиентам только услугу онлайн-бронирования с возможностью забрать заказанные лекарства в ближайшей аптеке. Как ранее подчеркивал Володин, решение об онлайн-продаже особенно важно сейчас, когда мир столкнулся с эпидемией коронавирусной инфекции. По его словам, необходимо обеспечить людям возможность без лишних походов в аптеку купить нужные препараты. А также защитить их от недобросовестных продавцов, искусственно создающих ажиотажный спрос.

Отметим, что депутаты ранее уже сами предлагали ввести разрешение на дистанционную розничную продажу лекарств, отпускаемых по рецепту. Однако не согласовали эту норму с Минздравом, теперь - в условиях распространения коронавируса - концепция, как говорится, изменилась.