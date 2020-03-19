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Рубрика: Власть

Дороже не будет

Госдума приняла закон о ценах на лекарства
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8114)
Госдума продолжает работу, направленную на создание дополнительных условий для борьбы с пандемией коронавируса. В четверг были приняты сразу несколько законов на эту тему. Так, чтобы защитить россиян не только от самой инфекции, но и от переплаты, депутаты приняли в третьем чтении закон о "заморозке" цен на лекарства. Третье же чтение прошел и закон, который предусматривает введение наказания до шести лет лишения свободы за лекарственный фальсификат, продаваемый по интернету.

Аптекам и поставщикам лекарств нельзя дать возможность наживаться на страхах, уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин. Вместе с коллегами по "Единой России" он предложил законопроект, который позволит правительству "замораживать" цены на лекарства и медизделия при ряде условий. А именно - устанавливать предел цены, если чрезвычайная ситуация уже в разгаре или пока возникла только угроза эпидемии. Например, как в ситуации с коронавирусом. И третий вариант - если за 30 календарных дней в регионах рост цен на определенные лекарства и медизделия составит более 30%. "Заморозка" может продлиться до 90 дней. В ходе работы над проектом депутаты при поддержке кабмина существенно расширили меры. Как пояснил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, в финальной версии документ касается не только розничных цен, но и цен производителей и оптовиков. Таким образом, у кабмина появится серьезный инструмент для сдерживания ценников в аптеках в условиях ажиотажа. А начать действовать новшества должны незамедлительно после официального опубликования.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Отметим, что пока кабмин может регулировать только цены на лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших. На мысль о том, что новшества необходимы, депутатов навел острый дефицит медицинских масок и антисептических гелей, а также рост цен на них в некоторых регионах в разы, рассказал Володин. По его словам, это следствие не только ажиотажного спроса, но и действий перекупщиков. В перспективе депутаты намерены обсудить ужесточение ответственности за продажу лекарств дороже установленной правительством цены. А пока приняты другие поправки в Уголовный и административный кодексы. Речь об ужесточении ответственности за продажу через интернет фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарств, медицинских изделий и биологически активных добавок. Если стоимость препаратов превысит 100 тыс. рублей, наступит уголовная ответственность. Недобросовестным торговцам грозит лишение свободы от 4 до 6 лет со штрафом от 750 тыс. до 2,5 млн рублей. Если правонарушения не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, то выпишут штрафы - до 200 тыс. рублей для граждан и до 5 млн рублей для компаний. Могут также остановить работу на срок до 90 суток.

У кабмина появится серьезный инструмент для сдерживания ценников в аптеках в условиях ажиотажа

Поправки об ответственности приняты "в поддержку" другого законопроекта, который решено доработать. Госдума не стала принимать закон о разрешении торговли безрецептурными лекарствами в интернете. По предложению правительства в документ решили вписать также разрешение на онлайн-продажу рецептурных препаратов. Речь идет не о продаже "всем кому не лень лекарств", а только назначенных лекарств. Закон, который сделает ненужным посещение аптеки лично, Госдума намерена рассмотреть с учетом указанной поправки в конце марта.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Товары и цены Законопроекты и комментарии Цены на лекарства

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