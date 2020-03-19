Госдума упростила получение соцподдержки семьям с детьми

Напомним, что указанные выплаты были введены по поручению президента - они касаются семей, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека. Причем процедура оформления должна быть максимально удобной и простой для граждан, заявил Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

Законопроект позволяет это сделать, пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Для получения выплаты, подчеркнул он, не нужно будет собирать множество документов, достаточно будет подать заявление, указав легальный доход.

Благодаря законопроекту, органы соцзащиты смогут в рамках межведомственного обмена самостоятельно получать от ФНС сведения о доходах граждан при оказании им помощи. При этом вводится запрет на разглашение таких сведений.

Еще одно положение законопроекта снимает ограничение в 1 миллион рублей в отношении компенсационных выплат медицинским и педагогическим работникам по госпрограммам "Земский доктор" и "Земский учитель". Средства теперь будут освобождаться от НДФЛ независимо от их размера.