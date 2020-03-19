Греция передала Японии олимпийский огонь без свидетелей

Из-за коронавируса передача олимпийского огня, означающая торжественное начало церемонии Летней Олимпиады 2020, которая, как планируется, должна состояться в Токио 24 июля - 9 августа, прошла без свидетелей и журналистов.

На Панафинейском стадионе в Афинах впервые за всю современную историю олимпийского движения церемония передачи огня состоялась практически без свидетелей. В ней участвовали только двое греческих спортсменов - олимпийские чемпионы Катерина Стефаниди и Лефтерис Петрунис, которые зажгли огонь в алтаре на стадионе. Кроме них, в церемонии участвовали две жрицы, они после короткой эстафеты передали огонь президенту Олимпийского комитета Греции и члену МОК Спиросу Капралосу, а тот - представителю оргкомитета "Токио-2020" Наоко Имото. Делегация из Японии не смогла прилететь в Афины из-за вируса.

"Впервые мы прервали эстафету из-за опасений за здоровье людей. Но олимпийский огонь остается тем посланием, каким должен быть. К сожалению, передача олимпийского огня не может пройти так, как положено. НОК Греции передает огонь Японии с чувством солидарности и дружбы. Я желаю, чтобы эстафета олимпийского огня в вашей стране дала радость и надежду всем. Удачи вам ", сказал Капралос.

Аккредитационные карты журналистов были аннулированы из-за вируса, поэтому прессы на церемонии также не было.

Изначально планировалось, что передача огня станет театральным шоу с участием 55 артистов, на церемонии должна была присутствовать и новый президент Греции Катерина Сакелларопулу.