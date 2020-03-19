Греция передала Японии олимпийский огонь без свидетелей

Новости

Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Иванове 15:15
Genesis G70 разжился новыми комплектациями в России 15:13
Профессии библиотекаря, почтальона и продавца могут исчезнуть 15:12
Подписан приказ о переносе сроков ЕГЭ 15:10
Вице-премьер Японии рассказал о "проклятье" Олимпиады для его страны 15:09
В Германии отменили аренду электросамокатов из-за коронавируса 15:08
Российские ритейлеры понесли издержки из-за повышения спроса на продукты 15:04
В Самаре сотрудника Ространснадзора заподозрили в хищении 15:01
Владимир Путин поздравил Надежду Бабкину с юбилеем 15:00
Осужденных переведут в тюрьмы ближе к родным 14:52
Размер взноса в резервный фонд "Турпомощи" на 2020 год составит 1 рубль 14:45
Съемки продолжения сериала "Друзья" переносятся из-за пандемии 14:43
Тысячелетнюю военную базу викингов нашли в Дублине 14:40
Лукашенко поручил наладить производство респираторов 14:35
В Крыму трафик через границу с Украиной сократился в 5,5 раза 14:35
Экспериментальные прототипы ГАЗ: стала известна их судьба 14:35
Коронакараоке: Робби Уильямс записал из дома концерт для Instagram 14:33
Ивановцам на карантине оплатят двухнедельную самоизоляцию 14:25
Volvo отзывает все модели из-за сбоя системы автоторможения 14:06
Трансплантологи впервые применили мидий в челюстно-лицевой хирургии 14:05
"Единая Россия" из-за коронавируса проведет праймериз онлайн 14:03
Врачи рассказали о течении коронавируса у детей 14:01
BBC обнародовала новую концепцию вещания в период коронавируса 13:58
В Германии за выполнением мер из-за коронавируса следят через мобильные 13:54
Для солдат-срочников в России запланировали ввести ипотечные каникулы 13:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Два варианта, при которых прекратится пандемия коронавируса
Два варианта, при которых прекратится пандемия коронавируса
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
19.03.2020 13:51
Рубрика: В мире

Греция передала Японии олимпийский огонь без свидетелей

Текст: Константин Волков

Из-за коронавируса передача олимпийского огня, означающая торжественное начало церемонии Летней Олимпиады 2020, которая, как планируется, должна состояться в Токио 24 июля - 9 августа, прошла без свидетелей и журналистов.

На Панафинейском стадионе в Афинах впервые за всю современную историю олимпийского движения церемония передачи огня состоялась практически без свидетелей. В ней участвовали только двое греческих спортсменов - олимпийские чемпионы Катерина Стефаниди и Лефтерис Петрунис, которые зажгли огонь в алтаре на стадионе. Кроме них, в церемонии участвовали две жрицы, они после короткой эстафеты передали огонь президенту Олимпийского комитета Греции и члену МОК Спиросу Капралосу, а тот - представителю оргкомитета "Токио-2020" Наоко Имото. Делегация из Японии не смогла прилететь в Афины из-за вируса.

Фото: AP Photo/Jae C. Hong
МОК призвал атлетов продолжить подготовку к Олимпиаде

"Впервые мы прервали эстафету из-за опасений за здоровье людей. Но олимпийский огонь остается тем посланием, каким должен быть. К сожалению, передача олимпийского огня не может пройти так, как положено. НОК Греции передает огонь Японии с чувством солидарности и дружбы. Я желаю, чтобы эстафета олимпийского огня в вашей стране дала радость и надежду всем. Удачи вам ", сказал Капралос.

Аккредитационные карты журналистов были аннулированы из-за вируса, поэтому прессы на церемонии также не было.

Изначально планировалось, что передача огня станет театральным шоу с участием 55 артистов, на церемонии должна была присутствовать и новый президент Греции Катерина Сакелларопулу.

В мире Европа Греция В мире Восточная Азия Япония Олимпиада-2020 Распространение коронавируса COVID-19 РГ-Фото

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Оперштаб: Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб
Мишустин о коронавирусе: Мы справимся с этой угрозой
Путин назвал свои источники информации
ЦБ поддержит валютный рынок в случае сильного падения цен на нефть
Что привлекло в Сибири известного польского путешественника
Как живут Москва и Минск в условиях угрозы коронавируса