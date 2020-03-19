Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 марта 2020 года № 20 "О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", в целях снижения риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), учитывая решение Регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (протокол заседания от 17 марта 2020 года № 1), постановляю:

1. Ввести с 18 марта 2020 года в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ) режим повышенной готовности.

2. Органам государственной власти автономного округа:

2.1. В срок до 20 марта 2020 года представить в Департамент финансов автономного округа информацию о высвобождаемых бюджетных ассигнованиях в связи с отменой проведения мероприятий, предусмотренных указанными в пункте 3 настоящего постановления планами, в целях пополнения резервного фонда Правительства автономного округа в 2020 году.

2.2. Отменить выезды организованных групп, направляемых на отдых, оздоровление, физкультурно-спортивные и культурно-массовые мероприятия за пределы автономного округа.

3. Аппарату Губернатора автономного округа внести в Правительство автономного округа предложения по изменению плана основных мероприятий, реализуемых Правительством и исполнительными органами государственной власти автономного округа во II квартале 2020 года и в 2020 году.

4. Региональному оперативному штабу по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в автономном округе обеспечить взаимодействие с волонтерами (добровольцами), Ханты-Мансийским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия" при реализации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (далее также - COVID-2019, новая коронавирусная инфекция) в автономном округе.

5. Исполнительным органам государственной власти автономного округа, органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, в ведении которых находятся организации, осуществляющие образовательную деятельность, организациям всех форм собственности, осуществляющим образовательную деятельность в автономном округе, на период до 12 апреля 2020 года:

5.1. Организовать дистанционную форму обучения (в том числе досрочный роспуск обучающихся на каникулы) для всех обучающихся общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования, дополнительного образования, исключающую возможность посещения ими помещений указанных образовательных организаций, за исключением образовательных организаций, указанных в приложении к настоящему постановлению.

5.2. Приостановить образовательный процесс в организациях дополнительного образования автономного округа, профессиональных образовательных организациях автономного округа, организациях высшего образования автономного округа, организациях всех форм собственности, в которых образовательный процесс осуществляется по программам, не предусматривающим дистанционную форму обучения.

5.3. Усилить контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в общежитиях образовательных организаций, пришкольных интернатах, расположенных в автономном округе в части:

соблюдения графиков проведения влажных уборок с применением дезинфицирующих средств (с регистрацией в журналах проводимых уборок), кратности и продолжительности проветривания помещений, проведения ультрафиолетового обеззараживания воздуха в помещениях, соблюдения обучающимися, работниками личной гигиены (использование одноразовых масок, мытье и обработка рук, соблюдение правил использования санитарной одежды), проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий на пищеблоках;

обеспечения наличия двухнедельного запаса одноразовых масок, работу вентиляционных систем, включая техническое обслуживание, своевременную очистку (в том числе замену фильтрующих элементов);

организации медицинского наблюдения за состоянием здоровья обучающихся, работников.

5.4. Отменить организацию лагерей с дневным или круглосуточным пребыванием детей.

5.5. Организовать работу телефона горячей линии для консультирования педагогами обучающихся и родителей (законных представителей) по вопросам выполнения заданий с применением дистанционных технологий обучения.

6. Органам государственной власти автономного округа, органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа:

6.1. Запретить направление государственных гражданских служащих (муниципальных служащих) и иных работников в служебные командировки за пределы Российской Федерации.

6.2. Воздерживаться от направления государственных гражданских служащих (муниципальных служащих) и иных работников в служебные командировки внутри страны.

7. Департаменту здравоохранения автономного округа:

7.1. Во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по автономному округу:

7.1.1. Организовать медицинское наблюдение в течение двух недель за лицами из следующих групп риска (далее - группы риска):

лица, посетившие за последние 14 дней до появления симптомов эпидемиологически неблагополучные по COVID-2019 страны и регионы, определенные постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации;

лица, имевшие тесный контакт за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-Cov-2, которые в последующем заболели;

лица, имевшие тесный контакт за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-2019;

лихорадящие больные с респираторными симптомами, страдающие хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, в возрасте от 20 до 60 лет, а также лица старше 60 лет с момента их обращения за медицинской помощью в связи с респираторными симптомами;

лица, старше 65 лет, у которых отсутствуют респираторные симптомы.

7.1.2. Организовать проведение лабораторного исследования на COVID-2019 всем лицам, вернувшимся в течение двух недель из стран Европы или прибывшим транзитом из стран Европы, а также всем лицам, вернувшимся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью по поводу появления простудных заболеваний.

7.1.3. Организовать мероприятия по обеспечению медицинских организаций автономного округа тест-системами для диагностики COVID-2019, в том числе по их использованию.

7.2. Обеспечить работу обсерватора на базе бюджетного учреждения автономного округа "Санаторий "Юган", а также готовность учреждений здравоохранения автономного округа к перепрофилированию в целях оказания медицинской помощи и соблюдения противоэпидемического режима.

7.3. Обеспечить выписку рецептов без посещения медицинских организаций лицам, страдающим хроническими, в том числе орфанными, заболеваниями, получающим постоянную лекарственную терапию.

7.4. Во взаимодействии с Департаментом образования и молодежной политики автономного округа организовать привлечение обучающихся высших и средних медицинских образовательных организаций автономного округа для содействия в оказании медицинской помощи лицам из групп риска.

7.5. Внести изменения в нормативные правовые акты, устанавливающие систему оплаты труда работников медицинских организаций, предусмотрев дополнительные стимулирующие выплаты к заработной плате врачам, средним и младшим медицинским работникам, а также прочему персоналу амбулаторно-поликлинических служб, стационаров и скорой медицинской помощи медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения автономного округа, оказывающим и участвующим в оказании медицинской помощи лицам, заболевшим COVID-19, и лицам из групп риска.

8. Департаменту экономического развития автономного округа осуществлять ежедневный мониторинг средних розничных цен по 47 наименованиям товаров продовольственной и непродовольственной группы, согласно указаниям Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 17 марта 2020 года № ЕВ-17936/15, а также розничных цен на нефтепродукты в городских округах и муниципальных районах автономного округа по АЗС и в случае необходимости мероприятия, предусмотренные распоряжением Правительства автономного округа от 21 октября 2016 года № 556-рп "О комиссии по сбалансированности товарных рынков и мониторингу ценовой ситуации на продовольственном рынке и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

9. Департаменту промышленности автономного округа осуществлять взаимодействие с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в части мониторинга обеспеченности автономного округа средствами индивидуальной и коллективной защиты населения и текущей потребности по данным товарным группам, доведенным оперативным штабом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в целях осуществления их оперативной поставки, перераспределения при выявлении недостаточности.

10. Департаменту труда и занятости населения автономного округа совместно с Департаментом здравоохранения автономного округа, Департаментом социального развития автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа организовать в автономном округе временное трудоустройство граждан, состоящих на учете в центрах занятости населения автономного округа, оплачиваемые общественные работы, направленные на оказание пожилым гражданам и иным маломобильным категориям населения, в том числе состоящим на обслуживании на дому в организациях социального обслуживания, бытовых услуг, бесконтактную доставку продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов, лекарственных препаратов.

11. Департаменту по управлению государственным имуществом автономного округа, органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа разработать меры, предусматривающие поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся арендаторами государственного, муниципального имущества автономного округа, включая возможность отсрочки (рассрочки) платежей по заключенным договорам аренды, в том числе в отношении земельных участков, освобождение от уплаты пеней, неустоек, штрафных санкций за несвоевременное внесение арендных платежей, начисленных за период с 1 марта 2020 года по 31 июля 2020 года, и внести при необходимости соответствующие предложения в Правительство автономного округа, принять соответствующие муниципальные правовые акты.

12. Департаменту образования и молодежной политики автономного округа в срок до 20 марта 2020 года внести в Правительство автономного округа предложения о замене двухразового питания в образовательной организации денежной компенсацией для льготной категории обучающихся в период действия режима повышенной готовности.

13. Департаменту физической культуры и спорта автономного округа ограничить тренировочный процесс в физкультурно-спортивных организациях автономного округа.

14. Департаменту социального развития автономного округа:

14.1. Организовать адресное социальное сопровождение лиц группы риска старше 65 лет.

14.2. Внести изменения в нормативные правовые акты, устанавливающие систему оплаты труда работников организаций социального обслуживания, оказывающих и участвующих в оказании помощи лицам, заболевшим COVID-19, и лицам из групп риска, предусмотрев дополнительные стимулирующие выплаты к их заработной плате.

15. Департаменту гражданской защиты населения автономного округа, Департаменту здравоохранения автономного округа, Департаменту образования автономного округа, Департаменту социального развития автономного округа, Департаменту общественных и внешних связей автономного округа совместно с региональным отделением Общероссийского общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" в автономном округе, Фондом "Центр гражданских и социальных инициатив Югры", автономной некоммерческой организацией "Гуманитарный Добровольческий Корпус", Всероссийским общественным движением "Волонтеры-медики" организовать:

15.1. Привлечение волонтеров (добровольцев) к профилактическим мероприятиям и мерам по оказанию помощи гражданам, находящимся в зоне риска, у которых отсутствуют респираторные симптомы (пожилые граждане старше 65 лет, инвалиды, дети).

15.2. Организовать обучение и необходимое материально-техническое обеспечение деятельности волонтеров (добровольцев), указанной в подпункте 15.1 настоящего пункта.

16. Управляющим организациям и иным организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами, ресурсоснабжающим организациям, региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами, Югорскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов и иным лицам, которым в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, взнос на капитальный ремонт, до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-2019:

16.1. Обеспечить возможность гражданам и организациям дистанционного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт.

16.2. Проинформировать граждан и организации о способах дистанционного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт.

16.3. Не начислять пени за несвоевременное и (или) не полное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт за период с 1 марта 2020 года до дня отмены режима повышенной готовности.

16.4. Не ограничивать (не приостанавливать) предоставление коммунальных услуг в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги в порядке и сроки, которые установлены действующим законодательством.

16.5. Обеспечить уборку помещений общего пользования в многоквартирных домах с применением дезинфицирующих средств, с соблюдением при проведении уборки рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике коронавирусной инфекции.

17. Рекомендовать Управлению министерства внутренних дел России по автономному округу осуществлять продление срока миграционного учета по месту пребывания иностранных граждан и срока действия разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности без выезда за пределы Российской Федерации, до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-2019, в соответствии с директивными указаниями Министерства внутренних дел Российской Федерации.

18. Казенному учреждению автономного округа "Центр социальных выплат", многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг оперативно принимать и рассматривать заявления на оказание единовременной помощи при возникновении экстремальной жизненной ситуации не более 3 дней со дня их поступлений.

19. Органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа:

19.1. Обеспечить предоставление Департаменту экономического развития автономного округа информации о средних розничных ценах по 47 наименованиям товаров продовольственной и непродовольственной группы, согласно указаниям Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 17 марта 2020 года № ЕВ-17936/15.

19.2. Обеспечить оперативное предоставление информации в Департамент промышленности автономного округа о ежедневной потребности в средствах индивидуальной и коллективной защиты населения и их складских запасах в аптечной сети и объектах социального значения по следующим товарным группам:

тепловизоры;

одноразовые защитные костюмы;

медицинские перчатки;

бахилы;

респираторы;

медицинские маски;

защитные очки;

медицинские халаты;

дезинфицирующие растворы (с разбивкой на кислородоактивные, хлорактивные, на основе аммониевых соединений).

19.3. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении рекомендаций, указанных в пункте 25 настоящего постановления.

19.4. Обеспечить в пределах компетенции информирование населения, проживающего на территории муниципального образования автономного округа, о мерах по противодействию распространению в автономном округе новой коронавирусной инфекции в части необходимости проведения регулярной дезинфекции контактных поверхностей и помещений, соблюдения требований гигиены рук и защиты органов дыхания с помощью медицинской маски, ведения здорового образа жизни.

19.5. Провести анализ поставщиков услуг присмотра и ухода за детьми, разместить реестр на социальном региональном портале уберизации социальных услуг http://www.social86.ru/, сайтах общеобразовательных организаций и довести информацию до родителей (законных представителей) о возможности получения услуг присмотра и ухода за обучающимися начальных классов.

20. Торговым сетям обеспечить формирование запасов товаров первой необходимости, соответствующих перечням, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 года № 530, не менее чем на двухмесячный период.

21. Руководителям медицинских организаций автономного округа государственной системы здравоохранения и руководителям организаций социального обслуживания автономного округа:

21.1. Запретить посещение родственниками граждан, находящихся на лечении в стационарных подразделениях медицинских организаций автономного округа с круглосуточным пребыванием, а также лиц, находящихся в организациях автономного округа, осуществляющих социальное обслуживание населения с круглосуточным размещением граждан, включая частные пансионаты, до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции.

21.2. Уведомить о принятых в соответствии с подпунктом 21.1 настоящего пункта мерах законных представителей граждан, обеспечить альтернативные (дистанционные) способы связи указанных граждан с родственниками.

22. Руководителям организаций социального обслуживания всех форм собственности до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции:

22.1. Обеспечить ежедневное измерение температуры тела, осмотр ("утренний фильтр") всех работников, в том числе оказывающих услуги в форме социального обслуживания на дому, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и признаками инфекционного заболевания.

22.2. Обеспечить обязательное применение работниками средств личной защиты (медицинские маски, антисептики) при оказании социальных услуг.

23. Приостановить организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности проведение всех массовых мероприятий с числом участников более 50 человек (включая организаторов) до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта.

24. Рекомендовать работодателям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности на период эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции:

24.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела в соответствии с федеральным законодательством.

24.2. Обеспечить возможность обработки рук антисептиками, с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры.

24.3. Осуществлять качественную уборку помещений, уделив особое внимание дезинфекции контактных поверхностей и мест общего пользования во всех помещениях, с кратностью обработки каждые 2 часа, использовать в помещениях оборудование по обеззараживанию воздуха.

24.4. Обеспечить содействие в соблюдении режима самоизоляции работников.

24.5. При наличии организационной и технической возможности организовать работу дистанционным способом с использованием удаленного рабочего места (работу на дому).

24.6. Предоставить гражданам с семейными обязанностями по их желанию возможность ухода во внеочередной отпуск.

24.7. Продлить в соответствии с трудовым законодательством продолжительность периода вахты работников, находящихся на территории автономного округа, и длительность междувахтового отпуска работников, находящихся за пределами автономного округа.

24.8. Запретить направление работников в служебные командировки за пределы Российской Федерации, а также воздерживаться от направления работников в служебные командировки внутри страны.

25. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории за пределами Российской Федерации, где в соответствии с информацией, размещенной на сайте Всемирной организации здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.who.int), зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, в день своего возвращения по месту проживания или месту пребывания в автономном округе сообщать о факте своего возвращения, месте и времени пребывания на территориях, указанных в настоящем пункте, информацию о своем самочувствии, а также контактную информацию по номеру телефона горячей линии Департамента здравоохранения автономного округа: 8-800-100-86-03.

По указанному в настоящем пункте номеру телефона горячей линии граждане могут обращаться по вопросам, связанным с предупреждением завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в автономном округе.

26. Рекомендовать руководителям организаций в сфере торговли и общественного питания обеспечить соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, размещенных на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

27. Определить лаборатории бюджетных учреждений автономного округа "Окружная клиническая больница", "Сургутская городская клиническая поликлиника № 4" и "Сургутская окружная клиническая больница" для проведения тестовых исследований на работу с III, IV группой патогенности, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение.

28. Заместителю Губернатора автономного округа В.С.Кольцову, заместителю Губернатора автономного округа А.А.Тиртоке осуществлять ежедневное информирование населения о мерах по профилактике и противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции в автономном округе.

29. За невыполнение или недобросовестное выполнение требований настоящего постановления, повлекшие создание условий и предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуаций, непринятие мер по защите жизни и сохранению здоровья людей и другие противоправные действия должностные лица и граждане Российской Федерации несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность, а организации - административную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

30. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова





Приложение к постановлению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 марта 2020 года № 20





Перечень образовательных организаций, осуществляющих очную форму обучения в режиме повышенной готовности

Кондинский район

Муниципальная казенное образовательное учреждение "Шугурская средняя общеобразовательная школа"

Муниципальная казенное образовательное учреждение "Алтайская средняя общеобразовательная школа"

Муниципальная казенное образовательное учреждение "Болчарская средняя общеобразовательная школа"

Сургутский район

Филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения "Нижнесортымская средняя общеобразовательная школа "Каюковская начальная школа"

Октябрьский район

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Нижне-Нарыкарская средняя общеобразовательная школа"

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Перегребинская средняя общеобразовательная школа № 1"

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Шеркальская средняя общеобразовательная школа"

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Чемашинская средняя общеобразовательная школа"

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Большеатлымская средняя общеобразовательная школа"

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Каменная средняя общеобразовательная школа" (п. Пальяново)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Октябрьская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая Васильевича Архангельского" (п. Кормужиханка)

Березовский район

Муниципальное автономное образовательная учреждение "Няксимвольская средняя общеобразовательная школа"

Муниципальное автономное образовательная учреждение "Тегинская средняя общеобразовательная школа"

Муниципальное бюджетное образовательная учреждение "Приполярная средняя общеобразовательная школа"

Муниципальное бюджетное образовательная учреждение "Хулимсунтская средняя общеобразовательная школа с кадетскими и мариинскими классами"

Муниципальное бюджетное образовательная учреждение "Сосьвинская средняя общеобразовательная школа"

Муниципальное бюджетное образовательная учреждение "Саранпаульская средняя общеобразовательная школа"

Муниципальное бюджетное образовательная учреждение "Ванзетурская средняя общеобразовательная школа"

Муниципальное бюджетное образовательная учреждение "Светловская средняя общеобразовательная школа имени Соленова Бориса Александровича"

город Сургут

Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Специальная учебно-воспитательная школа № 2"







