"Яндекс.Такси" начнет доставлять безрецептурные лекарства

"Яндекс.Такси" вместе с аптеками тестирует доставку безрецептурных лекарств. Новый сервис станет доступен в ближайшее время.

Заказы можно будет делать на сайтах аптек и фармкомпаний и там же оплатить по безналу. Доставят медикаменты водители и курьеры, которые работают с заказами сервисов "Яндекса".

Президент России Владимир Путин 17 марта 2020 года подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств. В ближайшее время правительство должно определить правила доставки этих товаров.