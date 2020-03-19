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19.03.2020 12:50
Рубрика: Экономика

"Яндекс.Такси" начнет доставлять безрецептурные лекарства

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

"Яндекс.Такси" вместе с аптеками тестирует доставку безрецептурных лекарств. Новый сервис станет доступен в ближайшее время.

Фото: Сергей Куксин
Госдума ужесточит наказания за продажу поддельных лекарств

Заказы можно будет делать на сайтах аптек и фармкомпаний и там же оплатить по безналу. Доставят медикаменты водители и курьеры, которые работают с заказами сервисов "Яндекса".

Президент России Владимир Путин 17 марта 2020 года подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств. В ближайшее время правительство должно определить правила доставки этих товаров.

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