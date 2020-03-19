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19.03.2020 23:35
Рубрика: Общество

Визы продлят

Иностранцам разрешат не уезжать из России
Текст: Иван Петров
Российская газета - Столичный выпуск № 60(8114)
Министерство внутренних дел РФ пошло навстречу множеству иностранных граждан, оказавшихся из-за распространения в мире коронавирусной инфекции в затруднительной ситуации с оформлением разрешительных документов на пребывание в России.

"Учитывая связанную с распространением новой коронавирусной инфекции ситуацию, а также в целях обеспечения реализации прав и свобод граждан, c 19 марта 2020 года иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания на территории России", - сообщили в МВД. Для этого иностранцам следует обратиться с заявлением в ближайший территориальный орган МВД России.

Фото: Николай Оберемченко / «Комсомольская правда»
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Отмечается, что визы будут продлены независимо от цели въезда в Россию. Если срок действия визы уже истек, срок временного пребывания также будет продлен.

Прибывшим в РФ гражданам в порядке, не требующем получения визы, будет продлен срок пребывания в России, даже когда он уже истек.

Возобновляется прием заявлений о выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу иностранным гражданам, находящимся на территории РФ. "Трудовые мигранты могут обратиться за получением новых патентов без необходимости выезда за пределы РФ. Привлекать их к административной ответственности за нарушение срока подачи соответствующих заявлений не станут", - разъяснили в полиции.

Иностранцам, проживающим в России на основании разрешения на временное проживание или вида на жительство, также будет продлен срок пребывания, в случае истечения срока действия ранее выданного им документа.

Общество Соцсфера Миграция Правительство МВД Миграционный учет в России

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