Иностранцам разрешат не уезжать из России

Министерство внутренних дел РФ пошло навстречу множеству иностранных граждан, оказавшихся из-за распространения в мире коронавирусной инфекции в затруднительной ситуации с оформлением разрешительных документов на пребывание в России.

"Учитывая связанную с распространением новой коронавирусной инфекции ситуацию, а также в целях обеспечения реализации прав и свобод граждан, c 19 марта 2020 года иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания на территории России", - сообщили в МВД. Для этого иностранцам следует обратиться с заявлением в ближайший территориальный орган МВД России.

Отмечается, что визы будут продлены независимо от цели въезда в Россию. Если срок действия визы уже истек, срок временного пребывания также будет продлен.

Прибывшим в РФ гражданам в порядке, не требующем получения визы, будет продлен срок пребывания в России, даже когда он уже истек.

Возобновляется прием заявлений о выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу иностранным гражданам, находящимся на территории РФ. "Трудовые мигранты могут обратиться за получением новых патентов без необходимости выезда за пределы РФ. Привлекать их к административной ответственности за нарушение срока подачи соответствующих заявлений не станут", - разъяснили в полиции.

Иностранцам, проживающим в России на основании разрешения на временное проживание или вида на жительство, также будет продлен срок пребывания, в случае истечения срока действия ранее выданного им документа.