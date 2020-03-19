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Рубрика: Общество

ЮНЕСКО: Половина учащихся в мире не посещает школы

Текст: Ксения Колесникова
Уже более 850 миллионов детей и студентов, то есть примерно половина всех учащихся в мире, не могут посещать школы или университеты. Причина - пандемия коронавируса COVID-19. Об этом официально сообщает ЮНЕСКО. По данным организации, уже 102 страны закрыли доступ в свои школы полностью. Еще 11 стран - закрыли школы частично, на местном уровне.
Фото: AP Photo/Aaron Favila Фото: AP Photo/Aaron Favila
Фото: AP Photo/Aaron Favila

- Масштаб и скорость закрытия школ, университетов - это беспрецедентная проблема для сектора образования, - заключают в ЮНЕСКО. - Страны по всему миру стремятся заполнить образовавшийся вакуум решениями для дистанционного обучения. Они варьируются от высокотехнологичных альтернатив, таких как видео-уроки в режиме реального времени, до менее технологичных вариантов - образовательных программ на радио и телевидении.

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ЮНЕСКО также составила список негативных последствий закрытия школ:

- Нарушение процесса обучения. Малообеспеченные семьи, как правило, имеют меньше возможностей для получения образования за пределами школ.

- Питание. Многие дети и молодые люди полагаются на бесплатное или льготное питание в школах. Закрытие школ лишает их этого ресурса.

- Защита. Школы обеспечивают безопасность для многих детей и молодых людей. Когда школы закрываются, дети становятся более уязвимыми перед различными рисками.

- Родители не готовы к дистанционному и домашнему обучению. Это особенно касается родителей с ограниченным уровнем образования и ресурсов.

Фото: Пресс-служба Министерства просвещения
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- Неравный доступ к цифровым порталам обучения. Отсутствие доступа к технологиям или хорошего интернет-соединения - препятствие для продолжения обучения, особенно для учащихся из неблагополучных семей.

- Пробелы в уходе за детьми. Работающие родители часто оставляют детей одних, когда школы закрываются.

- Высокие экономические издержки. Работающие родители чаще пропускают работу, чтобы заботиться о детях. Это приводит к потере дохода и снижению производительности.

- Социальная изоляция. Школы - это центры социальной активности и взаимодействия людей. Когда школы закрываются, многие дети и молодые люди лишаются необходимых им социальных контактов.

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