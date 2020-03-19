Из-за коронавируса активисты в США приостановили протесты

Пацифисты и другие активисты в США больше не протестуют, а занимаются более полезным делом - поддерживают население в связи с распространением коронавируса.

"Недавно мы митинговали в офисах американского конгресса. Сейчас все иначе. Нам пришлось адаптироваться к новой реальности, вызванной этой глобальной пандемией", заявила одна из основателей антивоенного движения Code Pink Медеа Бенджамин. Ее слова приводит РИА Новости.

Активистка добавила, что она собиралась посетить Боливию и выступить в Европарламенте, однако поездки пришлось отменить из-за COVID-19.

"Мы должны оказывать помощь пожилым людям и людям с ослабленной иммунной системой", - делится своими мыслями другой активист Нефта Фриман.