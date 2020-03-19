Из-за коронавируса болгары высадили англичан из самолета

Болгары вынудили капитана самолета высадить шесть английских туристов из-за страха заражения коронавирусом. Скандал произошел в столичном аэропорту.

Как сообщает Bulgaria ON AIR, пассажиры рейса, следующего в Лондон, были обеспокоены тем, что подданные Соединенного Королевства могли быть носителями COVID-19. Такие подозрение были вызваны случаем выявления вируса в горнолыжном курорте Банско, популярном среди британцев. Так ли это на самом деле, пока не подтверждено.

На предложение англичан занять места на расстоянии восьми пустых рядов от остальных пассажиров болгары ответили отказом.

По информации местных СМИ, в Банско, закрытого на карантин решением болгарских властей, остались около 300 туристов, большинство из которых - граждане Великобритании.

К настоящему времени число зараженных коронавирусом в республике превысило 100, летальных исходов - 3.