Кабмин предупредил о возможном усилении ограничений из-за коронавируса

Усилия правительства в ситуации с распространением коронавируса направлены на разработку вакцины и отработку эффективных схем лечения.

"Принимаемые решения и рекомендации, прежде всего в части запретов и ограничений, многим могут показаться чрезмерными. Однако именно они, по мнению ученых, являются эффективными для противодействия эпидемии", - говорится в распространенном заявлении кабмина.

При необходимости, предупреждает правительство, ограничительные меры могут быть усилены с учетом анализа эпидемической ситуации в зарубежных странах.

"Все решения направлены исключительно на защиту здоровья населения России", - подчеркивает кабмин.

О мерах по защите здоровья населения от новой коронавирусной инфекции

Правительство Российской Федерации в условиях глобальной пандемии нового коронавируса делает всё необходимое для предотвращения распространения инфекции, защиты здоровья граждан и оказания помощи заболевшим.

Сложившаяся ситуация - это вызов всему обществу. Она требует максимально слаженных действий, признания ответственности не только за своё здоровье, но и за здоровье окружающих.

Новый коронавирус принадлежит к семейству вирусов, широко распространённых среди животных и людей. Лишь некоторые из них представляют опасность. В случае с новой коронавирусной инфекцией заболевание в подавляющем большинстве случаев протекает в лёгкой форме. Смертность значительно ниже, чем при вызываемых другими коронавирусами атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) и Ближневосточном респираторном синдроме (36%). Инкубационный период длится до 14 дней. Заболевший может передавать инфекцию до появления симптомов. К группе риска относятся пожилые люди - у них болезнь может протекать с тяжёлыми осложнениями.

Сегодня ситуация характеризуется как глобальная пандемия. Это один из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет.

Благодаря созданной службе обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, финансовой поддержке научных исследований и разработок в этой сфере Россия обладает значительным ресурсом для реагирования на подобные угрозы.

Решительные действия Правительства Российской Федерации в предыдущие два с половиной месяца позволили держать ситуацию под контролем и дали запас ценного времени для разработки дополнительных мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Наша первоочередная задача - замедлить распространение инфекции, не допустить резкого роста числа заболевших за счёт ограничения передачи коронавируса внутри страны, а также защитить группы риска, прежде всего старшее поколение. Правительство Российской Федерации продолжит принимать для этого все необходимые меры.

Приоритеты - раннее выявление и профилактика передачи болезни внутри страны, своевременное и качественное оказание медицинской помощи заболевшим. Все принимаемые меры тщательно проработаны.

За их разработку и реализацию, а также мониторинг ключевых показателей санитарно-эпидемиологического благополучия и здравоохранения отвечает оперативный штаб под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой.

1. Предупреждение завоза новой коронавирусной инфекции на территорию Российской Федерации.

Своевременно принятые Правительством Российской Федерации усилия обеспечили предотвращение завоза и распространения инфекции с самого начала, когда в нашу страну поступила информация о вспышке коронавируса в Китае. Так, был усилен санитарно-карантинный контроль на государственной границе с использованием тепловизионного оборудования, ограничено авиа- и железнодорожное сообщение с Китаем, а затем и с другими странами, где сложилась неблагополучная ситуация, организовано медицинское наблюдение за вернувшимися из-за рубежа и теми, кто с ними контактировал.

Принято решение о приостановке въезда для граждан всех зарубежных государств (за исключением отдельных категорий лиц).

В дальнейшем при необходимости ограничительные меры будут корректироваться с учётом анализа эпидемической ситуации в зарубежных странах. Все решения направлены исключительно на защиту здоровья населения России.

2. Своевременное выявление случаев инфекции на территории Российской Федерации и профилактика распространения болезни внутри страны.

2.1. Выявление и диагностика.

Для своевременного выявления больных разработаны диагностические тест-системы. Организовано тестирование всех прибывающих в страну граждан из государств, где установлено распространение новой коронавирусной инфекции, и лиц, которые контактировали с приехавшими, а также больных пневмониями.

Российскими тест-системами обеспечены все необходимые исследования. Создан запас в 700 тыс. тест-систем, который будет пополняться. Ежедневная мощность производства - до 100 тыс. Дефицита в диагностике нет.

Принято решение о поставке тест-систем во все регионы России для организации и проведения исследований на базе лабораторий, имеющих право на работу с III-IV группой патогенности в порядке, установленном субъектами Российской Федерации.

Данные обо всех проводимых лабораторных исследованиях на коронавирус будут централизованы. В случае выявления возбудителя подтверждение осуществят лаборатории Роспотребнадзора

Координационный совет по борьбе с распространением коронавирусной инфекции рекомендует гражданам обращаться за тестированием на новую коронавирусную инфекцию только в случаях, когда это действительно необходимо.

2.2. Профилактика распространения внутри Российской Федерации.

Внутри России продолжат приниматься и при необходимости будут усилены ограничительные меры. В их числе сокращение и отмена массовых спортивных, культурных мероприятий, проведение противоэпидемических мер предприятиями и организациями, включая дезинфекцию помещений и обеспечение соответствующего режима труда работников.

Сохраняются существующие требования по изоляции и жёсткому медицинскому наблюдению в отношении лиц, прибывших из других стран, и контактирующих с ними граждан.

По решению Правительства Российской Федерации пересмотрен порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов гражданам, находящимся на карантине. Медицинские организации получат право оформлять листы нетрудоспособности дистанционно без очного осмотра пациента, у которого имеются показания для карантина.

Изменён порядок оплаты больничных листов в указанных случаях: оплата будет производиться непосредственно гражданину авансом до закрытия листа трудоспособности.

Во исполнение постановления Главного санитарного врача даны поручения субъектам Российской Федерации проводить работу с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по организации режима труда работников, в том числе по обязательной дезинфекции контактных поверхностей во всех помещениях в течение дня.

Субъектам Российской Федерации поручено обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в образовательных организациях, включая в случае необходимости переход на дистанционные формы обучения и работы. Министерством просвещения Российской Федерации создана рабочая группа, которая разработает единый порядок организации и сопровождения образования в дистанционной форме.

Для уменьшения рисков заболевания Правительство рекомендует всем гражданам ограничить контакты, в случае появления симптомов заболевания - острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) не покидать дом и незамедлительно вызвать врача. Работодателям рассмотреть возможность перевода сотрудников на работу в удалённом доступе.

Успешное противодействие распространению инфекции зависит от усилий каждого из нас.

3. Своевременное и качественное оказание медицинской помощи заболевшим.

Эпидемиологические данные говорят о том, что в большинстве случаев (80%) заболевание протекает в лёгкой форме. Однако у 15-20% заболевших, особенно у людей старшего возраста с сопутствующими заболеваниями, течение болезни осложняется пневмониями, и в ряде случаев требуется проведение интенсивной терапии.

Готовность медицинских организаций к оказанию помощи заболевшим - одно из главных условий сохранения жизней.

Минздравом России проведена оценка готовности лечебной сети. Осуществлена подготовка медицинских организаций к различным сценариям развития ситуации. Развёрнуто более 55 тыс. инфекционных коек, из них более 12 тыс. - реанимационных и 396 - обсерваторов. Подготовлено 7,5 тыс. мельцеровских боксов.

Медицинские организации имеют более 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 124 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Правительством Российской Федерации выделены ресурсы для дополнительной закупки свыше 500 аппаратов, включая 17 аппаратов ЭКМО.

В медицинских организациях создан запас лекарственных препаратов, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты. Медицинскую помощь сегодня готовы оказать 6 тысяч врачей-инфекционистов и почти 2 тысячи пульмонологов, более 18 тысяч медсестёр.

Правительством Российской Федерации для материального стимулирования медицинских работников принято решение о выделении средств из резервного фонда. Средства будут направлены на выплату денежного стимулирования работникам учреждений здравоохранения и науки Роспотребнадзора, врачам участковым - терапевтам, врачам общеврачебной практики, пульмонологам, инфекционистам, анестезиологам-реаниматологам, медицинским сёстрам, фельдшерам и акушерам ФАПов, медицинскому персоналу скорой помощи, младшему медицинскому персоналу, которые участвуют в реализации мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Продолжается работа по методическому обеспечению профилактики и лечения на основе последних имеющихся научных данных. До медицинских организаций доведены рекомендации, алгоритмы действий по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Россия имеет успешный опыт борьбы с эпидемиями в стране и мире. Более чем вековая история и признанный международным сообществом потенциал российских научных институтов в сфере эпидемиологии и вирусологии помогают разрабатывать эффективные меры по сдерживанию эпидемии, созданию возможностей для оказания помощи всем нуждающимся и сохранения жизней. Наши усилия направлены на разработку вакцины и отработку эффективных схем лечения.

Принимаемые решения и рекомендации, прежде всего в части запретов и ограничений, многим могут показаться чрезмерными. Однако именно они, по мнению учёных, являются эффективными для противодействия эпидемии.

Ответственность и единение, забота о здоровье - своём и окружающих, взаимная поддержка и доверие позволят нашей стране справиться с текущей ситуацией.