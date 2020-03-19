Как изменилась жизнь в Лондоне из-за коронавируса

Лондон опустел. Вероятно, опустеет еще больше. Столица Соединенного Королевства обсуждает решение закрыться на карантин. Это будет означать, что въезд в город закроют. Такое предположение озвучил премьер Борис Джонсон. Поводом к тому не в последнюю очередь стало и то, что число умерших от коронавируса в британской столице намного превысило смертность в остальных регионах страны.

Представить себе обезлюдевший город уже сегодня оказалось делом не сложным. Отправившись по делам в центр Лондона, я была немало удивлена практически полным отсутствием туристов, которые традиционно, до непроходимости, заполняли площади и улицы. И у древнего Вестминстера, где заседают парламентарии, и возле королевского Букингемского дворца не было больше традиционных толп, щелкающих своими камерами. Тишина висела и над Трафальгарской площадью, посреди которой одиноко взирал со своей колонны на опустевший Лондон легендарный адмирал Нельсон. Было ощущение, что ты сегодня вдруг проснулся в чужой безлюдной стране...

А между тем жизнь на Туманном Альбионе продолжается, только теперь это вроде как "не та самая" жизнь. Хотя народ точно также спешит на работу, возвращается с покупками из магазина, выгуливает собак. Крайне мало кто из британцев носит при этом защитные маски, тогда как практически все китайцы, которых сегодня на Альбионе очень много, дисциплинированно защищают свои лица от вируса. А вот школьники отныне остаются дома - правительство, наконец, приняло трудное решение. Занятия в учебных заведениях после жарких дебатов "наверху" отменены на неопределенный срок. Экзамены в этом году сдаваться не будут.

Еще одна новация - британские врачи в районных поликлиниках стали сегодня "невидимками". Приема пациентов больше нет, со своими врачами заболевшие отныне общаются исключительно дистанционно. Вчера утром мне был назначен "телефонный прием" у моего терапевта в связи с вот уже месяц мучающей меня ангиной. Выслушав мою исповедь, доктор выписала лекарства электронным рецептом, отправленным ею же в аптеку, и пообещала "навестить" меня снова.

Однако если бы, не приведи Господи, речь шла о симптомах коронавирусного толка, пришлось бы звонить по номеру 111 в специальную службу NHS (Национальная служба здравоохранения Соединенного Королевства. - Ред.) и сдаваться ей на милость. Беда, однако, в том, что этот телефон экстренной помощи уже не может претендовать на титул "экстренный" - ответа оператора британцы ждут сегодня часами.

В последние пару недель охватила Соединенное Королевство еще и покупная лихорадка. За довольно солидный срок моего пребывания в Британии ни разу не доводилось мне видеть в здешних супермаркетах таких толп народа, какие я вижу сегодня. Очереди в супермаркеты занимают уже с 6 утра - за час до открытия. Далее начинаются бои у прилавков. Почему-то особый ажиотаж возникает вокруг туалетной бумаги. Народу уже было объяснено, что коронавирус расстройства желудка не вызывает, но медикам не поверили.

Пустые прилавки становятся нормой жизни. Сегодня лозунг у "закупающихся" британцев - "кто успел, тот и съел". Так запасались разве что в годы стихийных бедствий и войн. Ведущие супермаркеты страны и ее аптеки были вынуждены перейти к строгому ограничению. Намедни вышло-таки распоряжение о том, чтобы в одни руки давали не более трех однородных продуктов питания и не более двух упаковок парацетамола, аспирина или ибупрофена. Однако покупная паника пока не сбавляет обороты.

Британцы вежливый и дружелюбный народ, всегда готовый предложить свою помощь. В этой стране принято улыбаться незнакомым людям, если случается непроизвольно встретиться с ними "глаза в глаза", и также принято помогать друг другу при малейшем затруднении. Сегодня в Британии формируются своего рода "тимуровские" отряды помощи одиноким престарелым в возрасте 70 и старше. Этим людям предписана нынче британским правительством строжайшая изоляция на четыре месяца в собственных домах или же в домах престарелых.

Через социальные сети собираются студенты и волонтеры, готовые доставлять находящимся на карантине пожилым людям продукты, лекарства, помогать в уборке по дому. А главное, просто общаться с этими остро нуждающимися в чьей-то моральной поддержке одинокими людьми.

Предполагается в Британии "экспроприация" отелей и других строений для переоборудования их во временные госпитали. Частные госпитали будут превращаться в больницы неотложной помощи. Приоритет лечения тех, кто заражен коронавирусом, между тем может обернуться тяжелыми последствиями для тысяч страдающих серьезными заболеваниями британцев. Их операции будут на довольно долгий срок отложены, чтобы тем самым освободить койки в госпиталях для зараженных коронавирусом.

Проявило британское правительство и заботу о тех, кто, оказавшись на больничной койке или на длительном карантине, не сможет оплачивать аренду своего жилья - арендаторов в сегодняшней Британии едва ли не больше, чем домовладельцев. Съемщикам позволили задерживать в форс-мажорных обстоятельствах арендную плату за три месяца. Санкции за просроченный период применяться не будут.

Британия созывает сегодня своих граждан на всенародную битву с врагом, обрушившимся на ее землю. Но правды ради надо сказать, что какой-то важнейший ингредиент - наверное, ингредиент радости жизни - окажется при этом на некоторое время в дефиците.