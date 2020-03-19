Вопрос о том, будет ли доведен до конца нынешний сезон Континентальной хоккейной лиги, по-прежнему не теряет актуальности. Руководители КХЛ уверены, что выявить обладателя Кубка Гагарина-2020 все еще возможно.

Продолжать сезон хотят все. Заинтересованы в этом в целом огромная армия болельщиков, Минспорт России, Федерация хоккея России, сама КХЛ. Сейчас главное - не поддаваться панике и не идти на поводу тех, кто пытается внести смуту в отечественный хоккей.

Заокеанская НХЛ будет доигрывать свой чемпионат, футбольные российская Премьер-лига, Лига чемпионов УЕФА, национальные первенства стран Европы тоже будут доиграны. В НХЛ никто из хоккеистов не выступает за отмену сезона, в отличие от ветеранов и легионеров нашей лиги. Если завершить сезон без определения победителя, то получается, что зря потрачены огромные средства, в том числе и государственные. Наш хоккей понесет репутационный ущерб.

Напомним, как развивались события. КХЛ спокойно успела провести не только регулярный чемпионат, но и 1/8 финала плей-офф. Пары во втором круге выглядели весьма многообещающе ЦСКА - "Динамо" (Москва), СКА - "Йокерит", "Ак Барс" - "Салават Юлаев", "Барыс" - "Сибирь". Но коронавирус нарушил все планы. Сначала от борьбы за Кубок Гагарина досрочно отказался финский "Йокерит", а спустя несколько дней аналогичное заявление сделал и казахстанский "Барыс". Практически во всех городах, где базируются оставшиеся шесть клубов, начиная с Москвы, были объявлены запреты на проведение массовых мероприятий. В итоге у КХЛ не осталось выбора, кроме как приостановить сезон, что и было сделано после совещания в минспорте совместно с футбольной Премьер-лигой и баскетбольной Единой лигой. Пока - до 10 апреля.

А вот что делать с сезоном КХЛ дальше, пока не решено. Некоторые легионеры вроде шведского форварда "Салавата Юлаева" Линуса Умарка и даже целые клубы, как казанский "Ак Барс", призывают завершить чемпионат досрочно. Но такая позиция выглядит не очень взвешенной. Представим себе, что к 10 апреля ситуация с распространением коронавируса будет взята под контроль и медики дадут добро на проведение спортивных мероприятий. Тогда у КХЛ не останется видимых препятствий для возобновления розыгрыша Кубка Гагарина.

Перед глазами пример Национальной хоккейной лиги, которая даже не задумывалась об отмене сезона и намерена перенести его на май или даже на июнь. Учитывая тот факт, что чемпионат мира по хоккею в Швейцарии вот-вот отменят, весь май будет в распоряжении КХЛ. Довести сезон до логического конца для любой лиги - это не только способ минимизировать финансовые потери, но и вопрос репутационного характера. Нажать на стоп - проще всего. Значительно сложнее найти правильное время, придумать подходящий формат и совместно с властями утвердить план действий.

В этом смысле, важно, что у самой КХЛ есть понимание, как жить дальше. Об этом свидетельствует интервью президента лиги Алексея Морозова, которое смело можно назвать программным. Из него можно сделать несколько выводов. Первое, КХЛ в случае необходимости не боится проводить матчи без зрителей. Напомним, одна такая игра уже состоялась в серии "Спартак" - "Динамо". На первый взгляд позиция не самая популярная, и сам Морозов это прекрасно понимает: "Хоккеистам было непривычно играть в такой обстановке, могу сказать это как человек, за плечами которого хоккейная карьера и который знает, как важна атмосфера на трибунах". С другой стороны, основная часть аудитории следит за матчами КХЛ на телеэкранах. Было бы несправедливо лишать сотни тысяч болельщиков любимого зрелища".

Второй вывод. КХЛ знает, как довести сезон до конца и готова к самым разным поворотам. "Нынешняя ситуация - форс-мажор. Но мы готовили разные сценарии в зависимости от обстановки, проводя согласования с клубами. Был вариант приостановки чемпионата на неделю, о чем мы и объявили за несколько часов до совещания в минспорте. При этом разработали сценарий, по которому шесть команд, разбитые на две группы, за 33 дня определяют победителя сначала в круговом турнире, а затем в полуфинальных и финальной сериях. Этот сценарий мы и сейчас держим в уме. Только времени на его реализацию теперь гораздо меньше", - подчеркивает Морозов.

Озвученная формула не является догматической. Если "Барыс" и "Йокерит" пожелают вернуться в борьбу за Кубок Гагарина, КХЛ готова разработать новый сценарий. Сроки проведения плей-офф тоже не окончательные. "Контракты игроков действуют до 30 апреля, - напоминает президент КХЛ. - Дальнейшие действия лиги целиком и полностью зависят от развития ситуации с распространением пандемии и решений, которые примут государственные органы. Существует и вариант, при котором чемпионат мы доиграем уже после 30 апреля. Я уверен, что мы оперативно сможем отреагировать на любое изменение ситуации. Если будет принято решение, что опасность для жизни и здоровья миновала, мы приложим все усилия, чтобы доиграть чемпионат. И доиграть его, конечно, с болельщиками на трибунах".