Среди множества загадок, которые постоянно задает онкология, - возникновение совершенно неожиданных рецидивов. Бороться с ними не легче, чем с первоначальным очагом болезни.

Хирурга робот не заменяет, но Да Винчи - прекрасный помощник в операционной. Фото: Михаил Синицын

В Клиническом центре Медуниверситета имени Сеченова специалисты клиники кластерной онкологии оперируют самые непростые, самые редкие случаи. Спасают пациентов от тяжелейших рецидивов рака. Об одном таком случае "РГ" рассказал директор Клиники кластерной онкологии академик РАН Игорь Решетов. Под его руководством было проведено уникальное лечение.

- Вначале у нашей пациентки Ольги - ей тогда был 41 год - обнаружили редкую опухоль полости носа. Таких случаев описано всего шесть в мире. Это была сложная форма саркомы, которая не поддается ни химиотерапии, ни облучению. Возможен только хирургический путь спасения. Сперва Ольга обращалась в разные учреждения. Долго не могли поставить диагноз. В конце концов она пришла за помощью к нам в отделение комбинированных методов лечения.

Чтобы лицо молодой пациентки не пострадало, операцию решили проводить через разрез в области лба. Как при нейрохирургии. Операция, длившаяся шесть часов, прошла без осложнений и побочных эффектов. Опухоль полностью удалили. У Ольги сохранились мимика, лицо. Однако спустя год обнаружился рецидив в той же области. Для выполнения более точных и локальных разрезов для сохранения лица решили провести робот-ассистированную операцию с применением системы Да Винчи. А во время подготовки к операции у женщины обнаружили вторую опухоль совершенно другого типа и вида. Другой локализации: на этот раз в области толстого кишечника. В процессе сочетанного хирургического вмешательства пациентку удалось избавить сразу от двух заболеваний.

"Ощущаю себя полноценным членом общества", - говорит пациентка

Но и это, как оказалось, был не окончательный вариант лечения.

- К сожалению, это не было последней операцией для пациентки, - отмечает Игорь Владимирович. - Через полгода у нее была диагностирована опухоль возле аппендикса. Она также была удалена хирургическим путем. С тех пор рецидивов не возникало.

Как рассказывает сама Ольга, у нее в течение полугода после операции была первая группа инвалидности. Сейчас уже вторая. Она позволяет работать, нормально жить. "Ощущаю себя полноценным членом общества", - говорит пациентка.