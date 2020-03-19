Каннский кинофестиваль перенесли из-за пандемии

Еще один тяжелый удар по мировой культуре: вслед за отменой песенного конкурса "Евровидение-2020" перенесен и престижный Каннский кинофестиваль - сообщение об этом только что появилось в Twitter мероприятия.

По очевидной причине - все той же.

Due to the health crisis and the development of the French and international situation, the Festival de Cannes will no longer be able to take place on the dates planned, from May 12 to 23. More info #Cannes2020 👉 https://t.co/peLmfw0gQW pic.twitter.com/SVWPasvU23 — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) March 19, 2020

И новость эта, разумеется, вряд ли стала для кого-то неожиданностью. О неизбежности данного итога заговорили сразу после того, как были перенесены Каннский фестиваль сериалов и телерынок.

Каннский кинофестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая.

О новых вероятных сроках информации нет. Организаторы, обещающие следит за обстановкой, выражают надежду, что киносмотр еще может состояться летом.