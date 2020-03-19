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Каннский кинофестиваль перенесли из-за пандемии

Новости
    19.03.2020, 22:55
Текст:   Олег Усков
Фото: REUTERS/Stephane Mahe Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Еще один тяжелый удар по мировой культуре: вслед за отменой песенного конкурса "Евровидение-2020" перенесен и престижный Каннский кинофестиваль - сообщение об этом только что появилось в Twitter мероприятия.

По очевидной причине - все той же.

И новость эта, разумеется, вряд ли стала для кого-то неожиданностью. О неизбежности данного итога заговорили сразу после того, как были перенесены Каннский фестиваль сериалов и телерынок.

Каннский кинофестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая.

О новых вероятных сроках информации нет. Организаторы, обещающие следит за обстановкой, выражают надежду, что киносмотр еще может состояться летом.

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