Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 года № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии с федеральными законами "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 г. № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Кабардино-Балкарской Республики постановляю:

1. Ввести с 00 часов 00 минут 19 марта 2020 г. на территории Кабардино-Балкарской Республики режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино-Балкарской Республики.

2. Запретить с 19 марта 2020 г. проведение на территории Кабардино-Балкарской Республики деловых, спортивных, зрелищных, иных массовых мероприятий.

3. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и временно находящимся в Кабардино-Балкарской Республике (далее - граждане), воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации и регионы Российской Федерации, неблагополучные по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с информацией на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://rospotrebnadzor.ru).

4. Рекомендовать гражданам, прибывшим на территорию Кабардино-Балкарской Республики с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

сообщать о своем возвращении, месте и датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию по номерам телефонов 112, (8662)-40-15-65, 42-26-78;

при появлении первых признаков респираторной инфекции (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

5. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Кабардино-Балкарской Республики:

воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях;

осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками респираторной инфекции и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

принять меры по исполнению рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10 марта 2020 г. по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике незамедлительно представлять информацию о всех контактах работника, заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

6. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах общественного питания, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных мероприятий) и по перевозке пассажиров общественным транспортом, организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции.

7. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики:

организовать выполнение необходимых дополнительных мероприятий по приведению в полную готовность медицинских организаций, в том числе обеспечению их необходимыми медицинскими и лекарственными препаратами, медицинским оборудованием;

обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих оказание медицинской помощи в экстренной форме либо в неотложной форме больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

активизировать разъяснительную работу с населением о профилактике внебольничных пневмоний, а также необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний;

осуществлять мониторинг распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Кабардино-Балкарской Республики.

8. Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерству просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики обеспечить перевод учреждений социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики, домов ребенка, детских домов, медицинских организаций Кабардино-Балкарской Республики на закрытый режим работы со строгим противоэпидемическим режимом.

9. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике:

при необходимости рассматривать вопросы о введении ограничительных мероприятий;

при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) организовать комплекс противоэпидемических мероприятий;

при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) в кратчайшие сроки информировать Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

10. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике в случае возникновения чрезвычайной ситуации привлекать к проведению мероприятий по ее ликвидации:

необходимые силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино-Балкарской Республики;

нештатные аварийно-спасательные формирования.

11. Руководителям органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, рекомендовать иным государственным органам Кабардино-Балкарской Республики, органам местного самоуправления принять меры по реализации методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 марта 2020 г. по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства.

12. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике организовать необходимое содействие Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике и Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в части обеспечения проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

13. Рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике:

обеспечить контроль за установлением цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты в аптечных организациях;

принять дополнительные меры по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства при ценообразовании на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.

14. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов образовать оперативные штабы по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории соответствующих муниципальных образований, к задачам которых отнести в том числе анализ ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и представление соответствующей информации в оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике.

15. Перевести работу оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике в круглосуточный режим.

16. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков







