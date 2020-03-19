Указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 17 марта 2020 года № 51 "О введении режима повышенной готовности"

В целях предотвращения распространения в Карачаево-Черкесской Республике новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1. Федерального закона от 21.12.94 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Ввести на территории Карачаево-Черкесской Республики режим повышенной готовности.

2. Принять меры по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - инфекция (2019-nСоV) на территории Карачаево-Черкесской Республики.

3. На территории Карачаево-Черкесской Республики до 10 апреля 2020 года временно приостановить проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с участием 50 человек и более.

4. Гражданам, посетившим территории, где зарегистрированы случаи инфекции (2019-nCoV), и прибывших на территорию Карачаево-Черкесской Республики:

4.1. Сообщать о своём возвращении в Карачаево-Черкесскую Республику, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию по номеру телефона: 8(878-2)-20-44-83.

4.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно сообщить в поликлинику по месту прикрепления для оказания медицинской помощи на дому.

4.3. Строго соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

5. Гражданам, прибывшим из государств с неблагополучной ситуацией с распространением инфекции (2019-nCoV) по перечню, утвержденному Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека помимо мер, предусмотренных пунктом 4 настоящего Указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Карачаево-Черкесскую Республику (не посещать работу, учёбу, минимизировать посещения общественных мест).

При посещении общественных мест пользоваться средствами индивидуальной защиты (масками).

6. Гражданам, совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 5 настоящего Указа, а также гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 5 настоящего Указа, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

7. Всем работодателям в Карачаево-Черкесской Республике:

7.1. Обеспечить термометрию работникам на рабочих местах, с обязательным отстранением от работы при повышении температуры.

7.2. Оказывать содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

7.3. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в пункте 5 настоящего Указа, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

8. Министерству здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики:

8.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 4, 5 настоящего Указа.

8.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи инфекции (2019-nCoV), и лицам старше 60 лет, для чего усилить выездные формы амбулаторной медицинской помощи.

8.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приёму и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на инфекцию (2019-nCoV).

8.4. Обеспечить круглосуточную работу телефона "горячей линии" по вопросам инфекции (2019-nCoV).

8.5. Ежедневно представлять информацию о предупредительных мерах по недопущению распространению инфекции (2019-nCoV) на территории Карачаево-Черкесской Республики руководителю оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной инфекцией (2019-nCoV) (далее - Штаб).

8.6. Обеспечить профилактические меры на курортах Карачаево-Черкесской Республики.

9. Министерству образования и науки Карачаево-Черкесской Республики:

9.1. Внести изменения в календарные учебные графики образовательных организаций в части периода весенних каникул. Установить период весенних каникул с 17.03.2020 по 12.04.2020 включительно.

9.2. Усилить в организациях дошкольного образования меры по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий и установку средств дезинфекций в зданиях организаций.

9.3. Обеспечить принятие в установленном порядке решений о возможности дистанционного обучения в общеобразовательных учреждениях, высших учебных заведениях, организациях среднего профессионального образования.

10. Привести Штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

11. Руководителю Штаба, ежедневно предоставлять Главе Карачаево-Черкесской Республики доклад о количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией (2019-nCoV), а также о мерах по недопущению распространения вышеуказанной инфекции.

12. Установить, что распространение инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

13. Контроль за выполнением настоящего Указа оставляю за собой.

14. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б.Темрезов







