Китай восстанавливает внешнеэкономическую деятельность

Со спадом волны коронавирусной пневмонии COVID-19 Китай начал не только восстанавливать экономическую активность на внутренних рынках, но и вплотную занялся реставрацией торгово-инвестиционного взаимодействия с зарубежными партнерами.

На состоявшемся 18 марта совещании ЦК КПК председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость обеспечить нормальное развитие внешнеэкономической деятельности (ВЭД), включая инвестиционную и выставочную деятельность, призвал обеспечить удобные каналы контактов между китайскими и зарубежными предпринимателями. Ранее - 23 февраля - глава китайского государства также потребовал поддержать уверенность иностранного капитала в КНР. Он указал на необходимость "поддержать крупные инвестпроекты с участием иностранного капитала, расширить внешнюю открытость финансового сектора и сектора услуг, поддержать уверенность иностранных инвесторов на долгосрочную перспективу".

Пристальное внимание Пекина к скорейшему возрождению торгово-инвестиционного взаимодействия с зарубежными партнерами неслучайно. ВЭД уже давно является важной составляющей китайской экономической системы. Так, внешняя торговля наряду с внутренним потреблением и инвестициями входит в "тройку" развития китайской экономики, обеспечив в минувшем году порядка 11 процентов роста национального ВВП. Предприятия с участием иностранного капитала на сегодня обеспечивают половину китайского экспорта, четверть промышленного производства, 20 процентов доходов в казну и 10 процентов рабочих мест. "Для КНР жизненно важно поддержать стабильность внешней торговли и иноинвестиций, поскольку китайская экономика глубоко интегрирована в мировую", - отметил на днях премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

В январе-феврале под ударом COVID-19 внешнеэкономическая деятельность КНР заметно просела. Объем внешней торговли сократился на 9,6 процента, в частности, экспорт упал на 15,9, импорт - на 2,4 процента. Несладко пришлось и действующим в Китае предприятиям с участием иностранного капитала. По официальной статистике, объем их производства в годовом выражении сократился на 21,4 процента. Из-за введенных на фоне эпидемии карантинных мер и ограничения мобильности были сорваны десятки международных бизнес-мероприятий в КНР. Так, были перенесены на неопределенное время запланированные на февраль в Пекине Саммит промышленного интернета-2020 и панельное заседание форума Bloomberg по новым источникам энергии. Отложены намеченные на март в Шанхае 30-я Восточно-китайская ярмарка, а также VI международная выставка и форум газа и СПГ. Пекин на неопределенное время откладывает запланированный на конец марта Китайский форум развития.

Вместе с тем, появляются первые признаки восстановления трансграничных контактов предпринимателей. В частности, Китай стремится провести по плану Кантонскую ярмарку: старейшую и самую крупную в КНР торговую выставку, которую называют главной витриной китайской промышленности и барометром внешней торговли КНР. Нынешняя ярмарка станет уже 127-й. Наблюдатели отмечают, что она будет крайне интересной, поскольку поможет Китаю получить уникальный опыт в проведении крупных международных мероприятий на фоне не совсем стабильной санитарной обстановки. Этот опыт позволит стране "найти баланс между обеспечением санитарной безопасности и развитием ВЭД", откроет двери к проведению все большего числа международных торгово-экономических мероприятий на фоне нестабильной эпидемической ситуации в мире.

Показательно, что в последние дни КНР чуть ли не ежедневно оглашает новые меры по поддержке торгово-экономического взаимодействия с зарубежными партнерами. Так, 13 марта Госкомитет КНР по делам реформ и развития обозначил курс на стимулирование импорта и расширение национальной сети магазинов дьюти-фри. В начале нынешней недели в Госкомитете объявили, что во второй половине года для иностранных инвесторов вновь планируется сократить "негатив лист" - список секторов, за пределами которого инокапитал может инвестировать во что угодно без предварительного разрешения властей.

Все это повышает уверенность иностранного капитала в китайском рынке. По опубликованным 16 марта данным Торговой палаты США в КНР, около 68 процентов опрошенных инвесторов из США, Европы и стран АСЕАН намерены увеличить капиталовложения в КНР уже в этом году. Еще большее число респондентов заявило о намерении значительно нарастить инвестиционную активность на китайском рынке в ближайшие три года.