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19.03.2020 18:07
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

"Китайский план" поможет другим странам

С начала эпидемии новой коронавирусной пневмонии Китай принял весь комплекс строгих противоэпидемических мер, благодаря которым вирус удалось локализовать. Однако в то же время в мире обострились проблемы в области предотвращения и борьбы с эпидемией, ВОЗ уже определила текущую ситуацию как пандемию, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". В этом контексте международное сообщество нуждается в противоэпидемическом опыте Китая.
Страница "Китайский план" ориентируется на зарубежную аудиторию и иностранцев, проживающих в Китае. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Страница "Китайский план" ориентируется на зарубежную аудиторию и иностранцев, проживающих в Китае. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Страница "Китайский план" ориентируется на зарубежную аудиторию и иностранцев, проживающих в Китае. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Нынешняя эпидемия еще раз доказала, что все человечество - это сообщество единой судьбы. Именно поэтому специальная веб-страница по эпидемической работе Китая на английском языке, запущенная изданием China Daily, призвана ознакомить мировое сообщество с китайским планом борьбы с COVID-19, что является проявлением ответственности Китая как крупной державы.

Спецстраница "Китайский план", главным образом, ориентируется на зарубежную аудиторию и иностранцев, проживающих в Китае. На веб-странице предусмотрено несколько разделов: "последняя статистика", "вопросы и ответы", "научно-популярные знания", "последние видео", "запрос ИИ", "справочник здоровья" и "диагностика и лечение китайской медициной". На сайте своевременно обновляется информация по разработке вакцины и лекарственных препаратов, представлен опыт в противостоянии, контроле и лечении, уже подтвердивший свою эффективность в Китае. Также размещены интервью с известными вирусологами и экспертами, а с помощью технологии Искусственного интеллекта можно получить ответ на волнующие вопросы. Кроме того, на сайте можно ознакомиться с разработками традиционной китайской медицины для лечения COVID-19.

Контент сайта пополняется на основе ресурсов Государственного комитета по делам здравоохранения, Министерства науки и технологий, Государственного фармацевтического управления и Государственного управления по делам традиционной китайской медицины, сайт спонсируется пресс-канцелярией Госсовета КНР.

На спецстраницу можно зайти на сайте China Daily по адресу www.chinadaily.com.cn и в приложении издания. Также открыт прямой доступ на страницу по адресу https://covid-19.chinadaily.com.cn.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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