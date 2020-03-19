Когда все-таки будет создана вакцина от COVID-19

Китайские вирусологи опубликовали сиквенс (расшифрованную последовательность генетического кода) нового коронавируса 10 января. Чуть позже стало известно, что геномную структуру вируса, выделенного уже от своих пациентов, расшифровали австралийские ученые, исследователи США, Германии, Израиля.

Работали над расшифровкой генома и российские вирусологи. Зачем нужна вся эта гонка, что дает расшифровка генома и почему было не достаточно самой первой информации, предоставленной китайскими учеными?

"Коронавирусы мутогенны, то есть обладают способностью изменяться при передаче от одного больного к другому, - пояснил "РГ" советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. - Поэтому, изучая природу вируса, нужно проследить эту изменчивость, выделяя патоген у разных пациентов".

Как пояснил и.о. директора НИИ гриппа Дмитрий Лиознов, любой новый патоген необходимо тщательно изучить. Тем более, если он вызывает эпидемию и тяжелые осложнения у заразившихся. Чтобы защититься от нового возбудителя инфекции, "критически важно иметь возможность определить пути его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения, - отметил Дмитрий Лиознов. - Кроме того, эти данные необходимы при разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения заболевания, вызываемого COVID-19".

Российские ученые, как это сделали раньше их китайские коллеги, отправили генетические данные в так называемый Генбанк ВОЗ - эта международная база данных содержит сведения о нескольких тысячах разнообразных патогенов, включая и большое семейство коронавирусов. Теперь "наш" образец "короны" доступен ученым всех стран.

"Сегодня весь мир работает над поиском вакцины к коронавирусу. Минимум 66 компаний по всему миру объявили о разработке препаратов для лечения COVID-19. Это и поиск вакцины, и работа над специфическими противовирусными лекарствами, основанными на ДНК/РНК/малых молекул, - пояснил гендиректор биофармацевтической компании BIOCAD Дмитрий Морозов. - По моему убеждению, чем больше интеллектуальных сил будет привлечено к решению задачи, тем скорее мир ответит на этот вызов".

Только в России в последние дни было несколько сообщений на эту тему. Об исследованиях, направленных на создание мРНК-вакцины против COVID-19 заявили в компании BIOCAD. Ведутся работы "Петроваксом" - одним из крупных российских производителей вакцин против гриппа. Параллельно над прототипом вакцины работают ученые кафедры вирусологии МГУ. Пытаются синтезировать образец генно-терапевтической вакцины и в Казанском федеральном университете.

В США и Китае объявили, что начинают клинические исследования вакцины от нового коронавируса на людях-добровольцах, российские ученые тоже форсируют исследования

И все это - в дополнение к финансируемым государством разработкам, которыми занимаются в НИИ гриппа, а также в научном центре "Вектор", ученые которого первыми в стране сделали тест-системы для диагностики нового вида коронавируса.

Наши исследователи сообщают, что уже провели стартовое опробирование на культурах клеток и готовы в ближайшее время начать эксперименты на животных. Американцы и китайцы объявили, что в ближайший месяц приступят уже к заключительному этапу - испытаниям на добровольцах. Так когда же все-таки будет получена первая вакцина?

Напомним, что в случае создания вакцины против геморрагической лихорадки Эбола российские ученые успели опередить всех.

"Сконструировать" образец (прототип) вакцины при нынешнем уровне развития генной инженерии не очень сложно и не очень долго, - пояснил "РГ" заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов. - Гораздо больше времени и затрат требуют многоэтапные исследования безопасности, а затем и эффективности препарата-кандидата. Его последовательно проверяют на клеточных культурах, затем на животных, и только после подтверждения безопасности приступают к клиническим исследованиям на добровольцах".

Испытания на людях - самый ответственный и долгий этап, требующий строго соблюдения правил предосторожности. В разгар эпидемии, когда заражается много людей и необходимо как можно быстрее их спасать, деваться некуда, и вновь созданные препараты опробуют в "полевых", как говорят эпидемиологи, условиях. Так было во время вспышки Эбола. Так, возможно, будет и сейчас, с коронавирусом COVID-19. Потому что, по последним сообщениям, ВОЗ не исключает, что пандемия может затянуться надолго, и всеми ожидаемого спада в летнее время года может и не случиться. На это указывает распространение вируса в теплых тропических странах - в Сингапуре, Малайзии.

Но вообще-то, если следовать правилам без учета форс-мажорных обстоятельств, клинические исследования могут продолжаться и год, и несколько лет. "Клинические испытания любой вакцины, как и любых лекарственных препаратов, делятся на несколько фаз, - рассказал "РГ" Алексей Матвеичев, руководитель отдела доклинических исследований компании "Петровакс". - На первой фазе вакцина вводится небольшому количеству здоровых добровольцев, начиная с минимальной дозы, которая по итогам экспериментов на животных должна вызвать формирование иммунного ответа, защиты к вирусу. Затем дозу постепенно увеличивают, и параллельно проверяют, работает ли вакцина и нет ли у добровольцев каких-то побочных, негативных проявлений. В итоге подбирают дозу, которая создает действенную защиту. Но после этого проводят и вторую, и третью фазы исследований, увеличивая количество пациентов-участников". Именно необходимость соблюдения всех этих этапов, которая гарантирует не только эффективность, но и безопасность препарата, и требует длительного времени.

"Сконструировать" прототип вакцины при нынешнем уровне развития генной инженерии не сложно, основное время уходит на клинические испытания

"Вакцину все-таки быстро сделать невозможно. Может быть, сейчас такие заявления в какой-то степени продиктованы нынешней непростой ситуацией в мире, и делаются ради того, чтобы успокоить людей, - считает академик Малеев. - Но то, что нужно интенсивно работать в этом направлении, - бесспорно". Одним словом, большинство экспертов утверждают, что вакцина появится в лучшем случае через 1,5-2 года.

Коронавирусные инфекции известны давно. И хотя большинство из них протекают легко, мир уже пережил тяжелую эпидемию, вызванную коронавирусом SARS, в 2002-2003 году, а локальные вспышки еще одного агрессора - коронавируса MERS - продолжаются на Ближнем Востоке и сегодня.

Почему же тогда до сих пор не было ни одной вакцины от "короны"? По мнению известного молекулярного биолога, члена-корреспондента РАН Сергея Нетесова, причина может крыться только в том, что опасность семейства коронавирусов в какой-то степени недооценивалась и разработки вакцин не финансировались.

"Принципиальных трудностей я не вижу, хотя и не могу сказать, что это легкая задача, - отметил эксперт. - Но, например, вакцина против коронавируса птиц есть, ею прививают цыплят на птицефабриках. Для человека живая вакцина не нужна - надо делать инактивированную или рекомбинантную. Цена вопроса - несколько сотен миллионов рублей".

Теперь, похоже, деньги для завершения работы нашлись.