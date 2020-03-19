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19.03.2020 06:35
Рубрика: В мире

Количество зараженных коронавирусом в Бразилии превысило 500 человек

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
В Бразилии зафиксировано 529 случаев заражения новым типом коронавируса. Жертвами заболевания стали четыре человека. Для сдерживания процесса распространения вируса правительства некоторых штатов принимают самостоятельные ограничительные меры. Где-то закрываются торговые центры и кинотеатры, а где-то перекрываются автомобильные дороги, ведущие в города. Некоторые губернаторы даже выступают за перекрытие авиасообщения с другими регионами страны.
Фото: EPA
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В последние дни в Бразилии фиксируется взрывной рост количества случаев заражения новым типом коронавируса, который уже привел к первым жертвам заболевания. Однако все это время правительство Жаира Болсонаро было увлечено конфликтом с законодательной и судебной ветвями власти вокруг распределения внебюджетных средств. Сложившаяся ситуация вынудила губернаторов ряда штатов самостоятельно принимать меры для сдерживания процесса распространения COVID-19 в своих регионах.

Так, в Сан-Паулу, где зафиксировано 240 случаев заражения новым типом коронавируса и четыре первые смерти от этого заболевания, с 20 марта до 5 апреля прекращают работать все торговые точки за исключением аптек, супермаркетов, булочных, автозаправок, ресторанов, магазинов для животных и мини-маркетов. Городские власти также рассматривают возможность частичного ограничения пригородного сообщения.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
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В Рио-де-Жанейро с 63 выявленными случаями заражения со среды закрыты торговые центры, стадионы, кинотеатры, театры, ярмарки. Запрещается проведение любых массовых мероприятий. Нельзя будет даже арендовать помещение для празднования дня рождения. Тюрьмы прекращают принимать посетителей. В два раза уменьшается автобусный парк, количество поездов метро и пригородных электричек. В качестве рекомендательной меры в указах губернатора фигурирует закрытие торговых центров и спортзалов, а также сокращение вместимости баров и ресторанов на 30 процентов.

Однако некоторые губернаторы пошли еще дальше. В штате Гояс, например, при 12 случаях заражения коронавирусом указом губернатора на две недели закрываются торговые центры, рестораны, бары, ночные клубы, кинотеатры и театры. Запрещается проводить экскурсии, религиозные собрания и коллективные интервью.

Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images
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Губернатор штата Баия, где выявлено 28 случаев заражения коронавирусом, своим указом на 10 дней запретил использование общественного транспорта, соединяющего муниципалитеты штата. А с пятницы вводится карантин в столице штата Сальвадоре, а также в городах Порту-Сегуру, Праду и Фейра-де-Сантана. Автомобильные дороги, ведущие в эти населенные пункты, будут перекрыты. Глава региона также запросил разрешения национальных агентств по гражданской авиации и санитарному надзору в экстренном порядке запретить авиарейсы, прибывающие в аэропорты штата из-за рубежа, а также из Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

На фоне неконтролируемого развития ситуации вокруг нового типа коронавируса в Бразилии федеральное правительство представило в Нацконгресс декрет об объявлении в стране ситуации общественного бедствия. Данный декрет позволит правительству выделить дополнительные средства для борьбы с COVID-19 из федерального бюджета за счет других его статей. Проект уже прошел согласование нижней палаты парламента и требует одобрения Сената, который сможет собраться на пленарное заседание не раньше понедельника.

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