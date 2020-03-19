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19.03.2020 12:08
Рубрика: Власть

Комитет одобрил запрет иностранцам работать экскурсоводами

Текст: Татьяна Замахина
Экскурсоводами смогут быть только граждане РФ. Законопроект об этом одобрил Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Госдума рассмотрит документ в первом чтении.
Фото: Сергей Карпов/ТАСС Фото: Сергей Карпов/ТАСС
Фото: Сергей Карпов/ТАСС

Кабмин в пояснительной записке указал, что сейчас система подготовки экскурсоводов отсутствует, увеличивается дефицит квалифицированных кадров. Нет механизмов контроля за качеством предоставления услуг.

- Планомерно идет "захват" отечественного туристического рынка иностранными гидами-переводчиками, - заявили разработчики, - при этом иностранные туристы получают искаженное представление об истории и культуре России в произвольном трактовании непрофессиональных специалистов.

Законопроект правительства предусматривает запрет на оказание услуг экскурсовода (гида) или гида-переводчика на туристских маршрутах без получения аттестата. При этом подчеркивается, что такие услуги оказываются гражданами Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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- Экскурсоводы и гиды-переводчики должны быть не только высокопрофессиональными специалистами в своей области, но и иметь глубокие знания о регионе, его исторических и культурных особенностях, - говорится в пояснительной записке.

Кабмин предложил установить критерии аттестации и требования к образованию, стажу и профессиональным знаниям и навыкам гида.

Аттестацию будут проводить региональные органы власти в сфере туризма. Подтверждать квалификацию необходимо будет каждые пять лет.

Россия, кстати, не первая принимает такие ограничения: в большинстве европейских стран существуют строгие правила работы экскурсоводов и гидов-переводчиков, не позволяющие иностранцам и людям без образования оказывать услуги туристам.

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