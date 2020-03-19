Врачи рассказали о течении коронавируса у детей

Китайские медики составили клинико-эпидемиологическую картину заболевания COVID-19 у детей в возрасте от 0 до 16 лет.

Ученые проанализировали данные 82 пациентов, поступивших в педиатрическую клинику в Ухане с подтвержденным диагнозом в течение февраля, а также 813 несовершеннолетних, у которых подозревался новый вид коронавируса.

Как следует из результатов исследования, наиболее подверженными риску заражения COVID-19 считаются дети старше шести лет, при этом среди них оказалось больше мальчиков, чем девочек.

Почти у всех детей при поступлении в стационар наблюдались кашель и немного превышающая норму температура тела. Внешние симптомы, по словам врачей, были слабо выражены, у восьми пациентов они отсутствовали полностью. На этом фоне состояние восьми малышей довольно быстро перешло в тяжелую форму.

Помимо повышенного содержания лимфоцитов и лейкоцитов результаты биологических анализов показали у заболевших ухудшение показателей свертываемости крови и затруднения в работе желчевыводящих путей. У одного ребенка было зафиксировано скопление жидкости в полости между легкими и грудной клеткой, у трети детей проявились повреждения миокарда.

У 80 пациентов результаты рентгенографии указывали на наличие односторонней и двусторонней пневмонии, лишь у двух юных пациентов такие признаки отсутствовали.

Все дети проходили лечение изолированно, им назначили терапию с применением противовирусных медикаментов. Среднее время излечения составило 11 дней. Дети, находившиеся в тяжелом состоянии, пробыли в стационаре на несколько дней больше. Ни один случай заболевания COVID-19 среди детей не повлек летального исхода.

Врачи отметили, что несмотря на слабо проявляющиеся симптомы, дети могут являться переносчиками инфекции наряду со взрослыми. А потому признаки ОРВИ и гриппа у них не следует игнорировать.