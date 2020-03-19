Коронавирус заставил итальянских журналистов перейти на удаленку

Карантин, на котором сидит вся Италия, вынудил многих пишущих и снимающих журналистов переместиться из многолюдных редакций и телевизионных студий в собственные квартиры, откуда им благодаря высоким технологиям удается передавать в оперативном режиме последние новости.

Стиль работы так или иначе изменили все категории СМИ. Легче всего адаптироваться к новым реалиям получилось, пожалуй, у газетчиков. В сложившейся ситуации они вполне могут работать из дома, не подвергая ни себя, ни коллег опасности заражения.

"Большинство журналистов, включая меня самого, перешли на систему smart working. Мы установили специальную редакторскую программу и теперь можем спокойно работать в удаленном режиме. Конечно, у нас по-прежнему есть несколько специальных корреспондентов, которые, соблюдая все меры предосторожности, делают репортажи с места событий. В редакции на сегодняшний день фактически остался только менеджмент, который координирует работу газеты. При этом, находясь в офисе, наше руководство обязано носить маски", - рассказал "РГ" один из ведущих корреспондентов миланской Corriere della Sera Алессандро Трочино, пояснив, что по такой же схеме работают сегодня практически все итальянские издания. Все они выходят как в печатной, так и в онлайн-версии, поскольку газетные киоски вместе с супермаркетами и аптеками являются, по мнению итальянских властей, поставщиками "товаров первой необходимости". Так оно на самом деле и есть: в газетах нуждается большая прослойка итальянского населения (преимущественно пожилые люди), которым претит чтение новостей на гаджетах, особенно в такой стрессовой ситуации.

Руководство итальянских новостных агентств, в особенности частных, сами вольны решать, как им организовывать работу своего коллектива.

"Я дал свободу выбора всем своим сотрудникам, попросив небольшую группу людей из пяти человек остаться в римском офисе для координации работы редакции. Большинство журналистов работают из дома, и даже наши фотографы без крайней надобности не высовывают носа на улицу. Мы стараемся выходить из положения, публикуя видео, сделанные нашими собкорами во всем мире. Главными героями этих сюжетов, как правило, являются итальянцы за рубежом", - поделился генеральный директор Agenzia Nova Фабио Сквиланте, который в рамках своей редакции начал борьбу с фейковыми новостями, количество которых за последние несколько дней просто зашкалило.

Большинство журналистов работают из дома, и даже фотографы без крайней надобности не высовывают носа на улицу

Все бы хорошо, но у работы из дома есть несколько подводных течений. Сложно представить, но далеко не у всех итальянцев есть домашний интернет. А сейчас, когда в нем возникла острая необходимость, наладить связь невозможно - все офисы провайдеров закрыты. Это обстоятельство, естественно, сильно усложняет дистанционную работу. Кроме того, по признанию многих коллег, на удаленке приходится работать намного больше, чем в традиционном режиме: телефон звонит с утра до глубокой ночи, а на организацию интервью в виду недоступности пресс-служб уходит слишком много времени. Многие даже забывают пообедать, чего при нормальном режиме в Италии представить было бы просто невозможно.

В эти непростые для страны дни сложнее всего выполнять свой профессиональный долг, несомненно, телевизионщикам. Их работа - это прежде всего картинка, без которой даже во время карантина никак не обойтись. При наличии журналистского удостоверения, письма от руководства и специально заполненной анкеты они в принципе могут передвигаться по крупным городам, но по вполне резонным причинам далеко не все готовы этим правом воспользоваться. Самые тщеславные (не без того), чтобы запечатлеть уникальный момент, делают стендапы на фоне обезлюдевших Рима, Милана и Венеции, а самые рисковые коллеги, облачившись в маски, берут интервью у экспертов, врачей на расстоянии одного метра. Со стороны это выглядит жутковато. В общем, это ситуация, когда руководство той или иной телекомпании само решает, в каком формате выдавать сюжеты в эфир.

"В нашем головном офисе в Милане был один случай заражения, поэтому мы были вынуждены коренным образом пересмотреть его работу. Плюс ко всему, многие коллеги, которые по работе были в "красных зонах" или контактировали с родственниками из этих регионов, сейчас находятся на карантине и продолжают работать через систему smart working. В римском представительстве мы продолжаем функционировать в привычном ритме и даже работаем сверхурочно. Передвинули столы на безопасное расстояние, а также обеспечили редакцию масками и дезинфицирующими средствами. Как в Милане, так и в Риме мы перестали делать выездные интервью. Связываемся с экспертами по скайпу и по телефону. Тем не менее наши ведущие, несмотря ни на что, продолжают выходить в прямой эфир", - рассказала "РГ" шеф римского бюро ТВ-компании Class News CNBC Янина Ландау.

Интересно, что никто из опрошенных на данном этапе не рассчитывает на поддержку государства, предпочитая сосредоточиться на собственной работе. По мнению Алессандро Трочино, помощь властей пока не нужна, но она непременно понадобится газете впоследствии, "чтобы восполнить потерю рекламодателей". "Правительство позволило отсрочить некоторые выплаты, но мы решили все оплатить сейчас. Все равно придется рано или поздно их погасить", - считает Фабио Сквиланте. Наиболее пессимистично настроена Янина Ландау. Она "сильно сомневается", что власти поддержат журналистов, когда возникнет в этом необходимость.