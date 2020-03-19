"Крепкому орешку" Брюсу Уиллису исполняется 65

Все знают: где хороший боевик, там Брюс Уиллис. Главному "крепкому орешку" и обладателю десятков наград 19 марта исполняется 65 лет. В честь дня рождения голливудского актера "Российская газета" предлагает вспомнить его любимые роли.

Джон Макклейн, "Крепкий орешек" (1988)

Брюс Уиллис всегда ассоциируется с крепким орешком Джоном Макклейном из одноименного фильма. Его герой - типичный американский детектив. С одной стороны, он находится в одном-двух шагах от алкоголизма, с другой - это пуленепробиваемый мужчина в майке, имеющий жену и двух детей. Все пять частей кинокартины имели большой успех, а первая принесла Уиллису мировую известность, сделав его одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

Джо Хэлленбек, "Последний бойскаут" (1991)

И снова неудачник детектив. То же пристрастие к алкоголю, та же прямолинейность. Но героев Уиллиса зритель не осуждает, а скорее переживает за них. И все благодаря улыбке и специфическому черному юмору актера. В этой ленте бывший телохранитель президента США Картера, а теперь детектив Джо Хэлленбек встает на пути мафии, пытающейся подкупить (а затем убить) продажного сенатора.

Фото: kinopoisk.ru

Бутч Куллидж, "Криминальное чтиво" (1994)

Как и у любого артиста, у Брюса Уиллиса случались взлеты и падения. Именно благодаря этому фильму Квентина Тарантино актер стал снова популярен. Бутч Куллидж - боксер, попадающий в руки мафии. Та заставляет Бутча специально проиграть бой, но он не может. Вместе со своей девушкой герой Уиллиса пытается сбежать, но, забыв дома семейную реликвию (золотые часы), возвращается и попадает в ряд неприятностей, влекущих за собой убийства.

Корбен Даллас, "Пятый элемент" (1997)

Спасать мир у героев Уиллиса получается весьма неплохо. Не исключением является и Корбен Даллас из фильма "Пятый элемент". На этот раз герой - таксист из Нью-Йорка. Ему предстоит спасти мир от темных сил, собрав пять элементов. Кажется, это самый обаятельный и неповторимый герой из актерской карьеры Брюса Уиллиса. Посудите сами: он выполняет поручение межгалактической важности и в то же время охраняет девушку. Собрать четыре важных элемента - для героя не пустяк, но пятый элемент - хрупкая девушка Лила, и защитить ее сложнее всего. Получается, в Далласе Уиллис должен совместить и непробиваемого героя, и очаровательного, галантного мужчину.

Фото: kinopoisk.ru

Джон Хартиган, "Город грехов" (2005)

И снова герой Уиллиса - детектив. На этот раз он охраняет юную красавицу 11-летнюю Нэнси от маньяка, являющегося сыном сенатора. Спасти жизнь маленькой девочки ценой собственных мучений многого стоит. Кто-то сравнивает героя Уиллиса из "Города грехов" с героем из "Крепкого орешка". Только если в последнем справедливость должна была восторжествовать, то в первом о ней и не слышали. В "Городе грехов" все строится на связях, а таким честным, как Хартиган, не место в грязном мире.