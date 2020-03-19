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19.03.2020 16:39
Рубрика: В мире

Куба приняла британское судно с зараженными коронавирусом туристами

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Куба согласилась принять британский круизный лайнер с зараженными коронавирусом туристами и помочь отправить их домой.
Фото: ADALBERTO ROQUE / AFP Фото: ADALBERTO ROQUE / AFP
Фото: ADALBERTO ROQUE / AFP

Злополучная одиссея круизного лайнера MS Braemar, принадлежащего британской турфирме Fred Olson, завершилась: 681 пассажир корабля, среди которых у пяти были подтверждены случаи заболевания коронавирусом, а еще более 40 человек находились с типичными для этого заболевания симптомами, вылетел назад в Великобританию из международного аэропорта столицы Кубы.

Фото: Компания "Черноморские круизы"
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Проблемы у MS Braemar, осуществлявшего рядовой круиз по Карибам, начались 8 марта. В этот день корабль прибыл в колумбийский порт Картахена, где высадил одну из пассажирок - гражданку США. Позже выяснилось, что женщина стала первым подтвержденным случаем заражения коронавирусом в колумбийском городе. Уже на следующий день на самом судне появились пациенты с характерными для COVID-19 симптомами, которые были подтверждены 10 марта, когда судно подошло к порту Виллемстад, столице острова Кюрасао. Тем не менее власти Острова не разрешили никому из пассажиров сойти на берег, и MS Braemar был вынужден отправиться к финальной точке своего путешествия - Барбадосу. Но и там лайнер получил отказ: кораблю попросту запретили заход в порт. Понимая, что ситуация становится безвыходной, капитан решил направиться в порт приписки судна - Багамы. 13 марта MS Braemar подошел к Нассау (столице Багамских островов), но и тут его ждал отказ. Власти островов не разрешили высадить пассажиров, согласившись лишь пополнить запасы продовольствии и топлива судна.

К разрешению патовой ситуации было вынуждено подключиться правительство Великобритании. Вообще географически куда ближе от MS Braemar находился порт Майами - один из главных пунктов старта всех карибских круизов, однако Лондон почему-то решил обратиться за помощью именно к Кубе . Неизвестно, связывались ли британцы с американцами для того, чтобы высадить пассажиров на территории США и отправить путешественников домой оттуда, но 16 марта MS Braemar снялся с якоря и направился в сторону кубинского побережья.

"Учитывая неотложность ситуации и реального риска для жизни пассажиров на борту, кубинское правительство решило принять лайнер. В нынешнее непростое время необходимо проявлять солидарность и укреплять сотрудничество между странами", - объяснили это непростое, но человечное решение в МИД Кубы.

Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
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18 марта рано утром MS Braemar пришвартовался в грузовом порту Мариэль, который расположен в 40 километрах к западу от Гаваны. В международном аэропорту кубинской столицы пассажиров лайнера уже ждали 4 самолета, специально присланные с Туманного Альбиона. В течение дня продолжалась процедура по доставке путешественников непосредственно к трапу авиалайнеров. С соблюдение рекомендаций ВОЗ были задействованы автобусы кубинской туристической компании Transtur. Кстати, опыт, необходимый для недопущения распространения крайне заразных заболеваний у Кубы весьма богатый. Достаточно сказать, что в 2014 году во время вспышки лихорадки Эбола в Африке из сотни присланных на помощь врачей с острова, заразился лишь один медик.

Вечером того же дня первый самолет с пассажирами MS Braemar на борту поднялся в небо и взял курс на лондонский аэропорт Хитроу. На четвертый борт поднялись те, у кого были подтверждено заболевание коронавирусом или были зафиксированы характерные симптомы. Этот самолет направился на военный аэропорт Боском Даун к западу от столицы королевства.

Пожалуй, наиболее характерной в этой ситуации является реакция пассажиров MS Braemar, которые застряли на корабле и вынуждены были более недели провести в неведении относительно своей судьбы. В соцсетях они благодарили кубинцев за оказание помощи в беде, несмотря на страх перед COVID-19, и записывали приветственные видеоролики. Сами же жители острова все как один говорили о том, что оказать помощь было необходимо и принятое властями рискованное решение было единственно правильным. Неудивительно, что когда лайнер пришвартовался, пассажиры развернули плакат, на котором по-испански было написано: "Я люблю тебя, Куба".

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