Лукашенко поручил наладить производство респираторов

Очередные "узкие" места в экономике обнаружил на совещании об эпидемиологической ситуации в стране Александр Лукашенко 19 марта. Он поручил правительству за неделю наладить производство респираторов. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

В стране, по словам президента, хватает защитных костюмов, масок и средств дезинфекции, однако не налажено производство респираторов, с удивлением констатировал он. Министр здравоохранения Владимир Караник специально принес на совещание это средство защиты и продемонстрировал его Лукашенко. "Хвастаемся везде - IT-страна, а эти несчастные "намордники" не можем произвести. Не гоже, что в Беларуси их нет. Они нам пригодятся", - подчеркнул он.

Кстати, официоз встречи глава государства решил сегодня разбавить житейскими советами и даже доброжелательным анекдотом. "Я когда-то обмолвился о том, что для борьбы с вирусами, в том числе и с этим, надо чаще ходить в сухую парилку. Поскольку COVID-19 не любит высоких температур и при плюс шестидесяти, как меня проинформировали специалисты, погибает", - отметил Лукашенко и поделился народными методами профилактики. Когда не хватает дезинфицирующих средств, посоветовал он, многие люди могут мыть руки водкой. "Если после сауны помыть не только руки, но и внутрь добавить сто грамм, то я (даже как человек непьющий) это нормально буду воспринимать. По крайней мере, до Дня Победы", - пошутил глава государства. И продолжая злободневную тему, рассказал доброжелательный анекдот о российском политике Владимире Жириновском, который недавно раскритиковал белорусского лидера за подобные рекомендации.