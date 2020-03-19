Лукашенко провел совещание по эпидемиологической ситуации

Обсуждение эпидемиологической ситуации в Беларуси на фоне объявленной ВОЗ пандемии коронавируса состоялось 19 марта во Дворце Независимости с участием Александра Лукашенко, который заслушал доклад профильных специалистов страны.

Президент, судя по его комментариям, по-прежнему склонен считать, что коронавирус - это, в том числе, "очередной психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред", правда, он при этом уточнил, что следует исходить из той обстановки, "которая складывается не только у нас, но и за пределами страны".

Поясняя свою позицию, Лукашенко высказал убеждение, что люди могут больше пострадать от паники, чем от самого коронавируса. "Вот это меня больше всего волнует", - уточнил он. В то же время Лукашенко отметил, что быстрое распространение заболевания позволило "встряхнуть" белорусскую систему здравоохранения, особенно вирусологов и эпидемиологов. При этом он дал понять, что в стране не будут упрощать подходы к борьбе с коронавирусом.

В ходе совещания президент поручил оказать всю необходимую помощь и оказавшимся в Польше россиянам, чтобы они вернулись на родину. "Это не дело, что наши братья там сидят, понятно, в какой ситуации". Он дал персональное поручение главе администрации, чтобы помочь вывезти граждан Союзного государства. Кроме того, президент распорядился привлечь к решению данного вопроса МИД и правоохранительные структуры.

В совещании, сообщают местные источники, участвовали глава администрации президента Игорь Сергеенко, госсекретарь СБ Андрей Равков, министр здравоохранения Владимир Караник и представители всех заинтересованных республиканских структур.