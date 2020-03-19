Мадуро запросил у ВОЗ и МВФ помощи в борьбе с коронавирусом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телефонном разговоре попросил главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса о помощи перед угрозой распространения нового коронавируса.

По словам венесуэльского лидера, республике необходимы технические, научные и медицинские консультации высшего уровня для оценки и мониторинга исполнения плана, а также помощь со средствам диагностики, пишет РИА Новости. Мадуро подчеркнул, что американские санкции препятствуют свободному доступу властей Венесуэлы к закупкам необходимых медикаментов.

Накануне президент Венесуэлы направил руководству Международного валютного фонда (МВФ) письмо с просьбой предоставить Боливарианской республике пять миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом. Официальный ответ пока не получен. При этом агентство Associated Press сообщило, ссылаясь на представителя фонда, что МВФ не сможет рассмотреть этот запрос ввиду того, что правительство Мадуро не признано рядом стран.

Во вторник на всей территории Венесуэлы был введен карантин для сдерживания распространения нового коронавируса. "Вся страна, 23 штата и столичный округ, все на коллективный карантин! Мера жесткая и необходимая", - заявил Мадуро в обращении к нации.