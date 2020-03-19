Mail.ru предоставит бесплатный доступ к своим образовательным ресурсам

Министерство науки и высшего образования совместно с Mail.ru Group помогут вузам быстро перейти на дистанционное обучение.

Для удаленного обучения предлагается использовать бесплатные возможности социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники": эти соцсети охватывают 86 процентов пользователей российского интернета. То есть практически у каждого студента и преподавателя есть там свои странички. На базе соцсетей на время карантина в вузах образовательные сервисы Mail.ru Group - портал GeekBrains и онлайн-университет Skillbox - предоставят студентам бесплатный доступ к онлайн-курсам по программированию, дизайну, управлению, маркетингу, основам веб-верстки, созданию сайтов.

Занятия буду проходить в закрытых и публичных сообществах и чатах, с возможностью прямых трансляций, записи видео, вебинаров и групповых звонков (до 100 человек).