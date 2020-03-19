Новости

Из-за коронавируса болгары высадили англичан из самолета 19:04
Захарова: Заявление ЕС - аморальная попытка замаскировать свои проблемы 18:52
Юрий Лоза рассказал россиянам, чем заменить "Евровидение" 18:42
Премьер Нидерландов отказался от идеи "контролируемого заражения" 18:36
Умер актер из фильма "Миллион в брачной корзине" Игорь Богодух 18:35
В Оренбуржье выявили первого больного коронавирусной инфекцией 18:29
Граждане СГ смогут покинуть Польшу на автобусах посольства Беларуси 18:28
Mail.ru предоставит бесплатный доступ к своим образовательным ресурсам 18:21
Театр им. Станиславского и Немировича-Данченко будет работать онлайн 18:19
У князя Монако Альбера II подтвердился коронавирус 18:15
Наследник Defender получил раму и мосты 18:13
Под Костромой рухнула опора нового моста 18:09
Психолог рассказала, как защититься от токсичных людей 18:06
В ЕАЭС формируют меры макроэкономической стабильности 18:02
В Москве мужчина напал на школьников 17:58
МВД зафиксировало всплеск публикации связанных с коронавирусом фейков 17:58
Названы личности двух новых пациентов с коронавирусом на Кубани 17:55
СМИ: Одесситы нападают на водителей трамваев из-за коронавируса 17:47
Жителей Петербурга попросили подождать с женитьбой до конца апреля 17:46
МИД РФ перенес или отменил зарубежные командировки и переговоры 17:44
Страховая компания "Манго" поддержит своих клиентов на карантине 17:42
"Матч ТВ" рассказал, что будет показывать в отсутствие прямых трансляций 17:33
Заболевшая COVID-19 петербурженка заразилась от побывавших в Швейцарии 17:32
В Сочи виновным в гибели 11 человек при пожаре дали полгода тюрьмы 17:30
На звезду сериала "Кадетство" завели уголовное дело 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина
Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
19.03.2020 18:21
Рубрика: Общество

Mail.ru предоставит бесплатный доступ к своим образовательным ресурсам

Текст: Мария Агранович

Министерство науки и высшего образования совместно с Mail.ru Group помогут вузам быстро перейти на дистанционное обучение.

Фото: iStock
Дистанционно и современно: как московские школьники переходят в онлайн

Для удаленного обучения предлагается использовать бесплатные возможности социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники": эти соцсети охватывают 86 процентов пользователей российского интернета. То есть практически у каждого студента и преподавателя есть там свои странички. На базе соцсетей на время карантина в вузах образовательные сервисы Mail.ru Group - портал GeekBrains и онлайн-университет Skillbox - предоставят студентам бесплатный доступ к онлайн-курсам по программированию, дизайну, управлению, маркетингу, основам веб-верстки, созданию сайтов.

Занятия буду проходить в закрытых и публичных сообществах и чатах, с возможностью прямых трансляций, записи видео, вебинаров и групповых звонков (до 100 человек).

Общество Образование

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Банк России поднял курс доллара выше 80 рублей
Число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 199 человек
Правительство вводит отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Путин назвал свои источники информации
Где можно бесплатно учиться на дому
Как защитить родителей в период пандемии