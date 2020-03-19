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19.03.2020 03:00
Рубрика: Экономика

Малоимущие семьи начнут получать дополнительную финпомощь от государства

Текст: Елена Манукиян
Семь миллиардов рублей потратит государство в 2020 году на софинансирование помощи малоимущим семьям и гражданам, с которыми будет заключен социальный контракт. Об этом "РГ" сообщили в Минтруде.
Фото: Антон Подгайко/ТАСС Фото: Антон Подгайко/ТАСС
Фото: Антон Подгайко/ТАСС

Средства выделяются регионам, участвующим в нацпроекте по "снижению бедности". Всего их 21, а не 13, как планировалось ранее: республики - Мордовия, Татарстан, Коми, Башкортостан, Марий Эл, Тыва, Алтай, Удмуртская, Чувашская, Кабардино-Балкарская, области - Вологодская, Саратовская, Нижегородская, Томская, Ивановская, Курганская, Белгородская, Липецкая, а также Алтайский, Пермский и Приморский край. Это наиболее нуждающиеся регионы с низкими показателями прожиточного минимума. Уже со следующего года программа будет работать на территории всей страны.

Фото: iStock
Многодетным семьям предложат заключить соцконтракты

Социальный контракт заключается региональными органами соцзащиты населения с нуждающимися гражданами и малоимущими семьями на срок от трех месяцев до года, при необходимости может продлеваться. Главное его условие, что выделенные средства должны быть потрачены на преодоление жизненных трудностей, а не ежедневные расходы, поскольку программа направлена на то, чтобы помочь людям выйти из кризисной ситуации и перейти на самообеспечение. Для этого органами соцзащиты разрабатывается план, в который могут включить, например, обязательное трудоустройство или профессиональное обучение граждан, лечение членов семьи, помощь в развитии малого бизнеса или подсобного хозяйства, иные меры поддержки, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации.

"Благодаря государственной субсидии на финансирование соцконтрактов регионы получили возможность оказывать более весомую материальную поддержку. Ожидается, что у многих малоимущих одиноких граждан или семей с детьми улучшится материальное положение, появятся дополнительные устойчивые источники дохода", - прокомментировали в Минтруде, подчеркнув, что социальный контракт - один из механизмов по преодолению бедности в стране.

Предполагается, что к 2024 году, в том числе - благодаря программе соцконтракта, как минимум 50% граждан с доходами ниже прожиточного минимума смогут справиться с трудной жизненной ситуацией и повысить свои доходы.

Экономика Финансы Правительство Минтруд

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