Медицинские маски из Украины в Румынию доставляют контрабандисты-водолазы

Украинские пограничники пресекли необычный канал контрабанды медицинских масок в Румынию: дефицитные изделия через реку Тиса переправлял водолаз. Об этом в своем Facebook сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Во время патрулирования украинского-румынского участка границы на реке Тиса пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда заметили подозрительного мужчину в гидрокостюме, который выходил из воды. Оказалось, что это контрабандист, переправлявший за кордон медицинские маски. Злоумышленник проигнорировав требования наряда оставаться на месте и попытался скрыться. Пограничники вынуждены были дать предупредительный выстрел, после чего догнали и задержали правонарушителя", - говорится в сообщении пресс-службы.

Выяснилось, что маски в соседнюю страну поставлял 29-летний житель города Рахов Закарпатской области. До выяснения всех обстоятельств ему избрана мера пресечения в виде десятисуточного ареста.

При этом пограничники заметили, что контрабандист сильно рисковал своей жизнью ради наживы, так как вода в Тисе холодная, а течение в это время года бурное и стремительное.

Стоит заметить, что ранее основными объекты контрабанды через границу Украины и ЕС были сигареты и бензин. Однако пандемия коронавируса внесла изменения и в этот специфический рынок. При этом в самой Украине медицинские маски остаются в большом дефиците, а в отдельных магазинах и аптеках, как сообщают местные СМИ, их до сих пор продают с наценкой до 1000 процентов от себестоимости.