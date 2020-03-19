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19.03.2020 10:22
Рубрика: В мире

Меркель назвала коронавирус крупнейшим вызовом со времен Второй мировой

Для Германии распространение коронавируса стало самым серьезным вызовом со времен Второй мировой войны. Такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель в обращении к гражданам.

"На сегодняшний день коронавирус драматически меняет жизнь в нашей стране. Наши представления о нормальности, общественной жизни, социальных взаимоотношениях подвергаются проверке на прочность", - заявила в среду глава немецкого кабмина.

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Меркель пообещала минимизировать экономические последствия и, прежде всего, сохранить рабочие места. "Мы можем и будем делать все возможное, чтобы помочь нашим предприятиям и сотрудникам справиться с этим испытанием", - отметила она.

Канцлер также призвала население не поддаваться панике, объединиться перед угрозой распространения вируса и придерживаться введенных правил.

"Мы демократия. Мы живем не по принуждению, а придерживаясь (принципов - прим. "РГ") различных знаний и сотрудничества. Это (проблема коронавируса - прим. "РГ") историческая задача, и мы справимся с ней только общими усилиями", - отметила в заключение Меркель.

В мире Европа Германия Распространение коронавируса COVID-19

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