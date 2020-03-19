МИД призывает Киев отказаться от "марша на Крым"

Официальный представитель МИД России сообщила о готовящейся украинскими экстремистскими организациями провокации на границе с Крымом, и призвала киевские власти не допустить этого.

"Сейчас готовится еще одна провокация - некий "марш на Крым" 3 мая. Его организаторы из состава так называемого "меджлиса" собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России. Мы призываем этого не допустить", - заявила Мария Захарова на брифинге.

Напомним, 27 января предводитель запрещенной в России экстремисткой организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат Чубаров объявил о создании "штаба" по подготовке силового прорыва на территорию Крым, и назвал дату провокации - 3 мая. В начале марта Чубаров, поддерживающий тесные контакты с боевиками террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ), подтвердил свои планы, честно заявив, что провокация имеет целью "решить вопрос привлечения внимания к теме Крыма, которая закрывается".