Трансплантологи впервые применили мидий в челюстно-лицевой хирургии

Ученые Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе придумали способ регенерации костных тканей с помощью вещества, выделяемого мидиями.

Регенерация костей при черепно-лицевых дефектах может быть сложной задачей, особенно учитывая водную среду полости рта, ведь такая среда вымывает все растворы, и необходимые лекарства не могут надолго закрепляться в нужном месте.

В своей разработке исследователи использовали подмеченное свойство мидий намертво прикрепляться к подводным объектам. Выяснилось, что во влажной среде выделяемое моллюсками вещество, альгинат, становится липким как смола.

В инъекционный адгезивный гидрогель, используемый при операциях трансплантации для введения лекарственных препаратов и стволовых клеток, необходимых для восстановления костной ткани, трансплантологи добавили альгинатный раствор. О результатах сообщили в издании Science Translational Medicine.

Первые эксперименты в течение 18 недель были проведены на крысах. Им в челюсть вводили новый гидрогель, загруженный стволовыми клетками, взятыми из ткани десны и биоактивной керамикой для наращивания кости. Через три недели кость вокруг имплантатов у всех крыс полностью регенерировала.

Ученые сделали вывод, что этот метод может быть оптимальным при тканевой инженерии для лечения пациентов, которые потеряли твердые и мягкие черепно-лицевые ткани из-за травмы, инфекции или опухолей.