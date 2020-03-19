Милош Бикович и Ксения Собчак поспорили о смысле секса

Известный сербский и российский актер Милош Бикович принял участие в YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" и ответил на ряд вопросов, связанных со своей профессией, в частности - о съемках в нескольких недавно вышедших фильмах с его участием, и о многом другом.

Однако, пожалуй, самой примечательной в содержательном плане и на удивление эмоциональной частью беседы стало обсуждение личной жизни.

Прелюдией к раскрытию этой темы стало замечание актера о духовной осознанности, которое он сделал в одном из интервью. Русский мир он противопоставил миру "декадентства и вседозволенности", что вызвало неподдельный интерес ведущей.

Несмотря на попытки подвести Биковича к осуждению тех или иных моделей поведения, существующих в реальности, сделать это оказалось непросто, так как гость заявил о том, что не хочет судить других, видя изъяны в себе самом.

Но тот факт, что он является простым смертным, не мешает ему сопротивляться ряду своих желаний и привычек и желать изменить существующее положение вещей. Взаимное непонимание собеседников стало особо явным при обсуждении вопроса, является секс без любви декадентством или нет. По мнению Биковича, восприятие многими такого положения вещей как нормального связано с такими причинами как похоть, вседозволенность и незнание себя.