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19.03.2020 10:44
Рубрика: Культура

Минкультуры подготовило рекомендации для пользователей портала "Культура.РФ"

Текст: Наталья Лебедева
На портале "Культура.РФ" представлено более 2,4 тысяч художественных и документальных фильмов, 1,6 тысяч концертов, 1,3 тысячи лекций, около 1000 спектаклей выдающихся режиссеров, включая архивные записи и современные постановки, 700 электронных книг и 300 виртуальных туров по российским музеям. Бесплатный доступ к этим материалам открыт для всех.

Министр культура РФ Ольга Любимова отметила, что ежедневно более 120 тысяч пользователей обращаются к материалам портала.

"Здесь можно узнать об интересных и значимых событиях, народных традициях и памятниках нашей природы в формате просветительских статей, заметок, интервью, тестов. Только чтобы просмотреть весь видеоконтент портала вам понадобится более 250 дней в режиме нон-стоп", - рассказывает она.

Фото: iStock
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В прошлом году портал "Культура.РФ" провел более 1800 онлайн-трансляций, которые посмотрели 98 миллионов человек. По словам Ольги Любимовой, это свидетельствует об острой потребности огромного количества зрителей в любой ситуации иметь возможность почитать хорошую книгу, послушать концерт, посмотреть фильм или спектакль.

Тех, кто оказался на карантине или добровольно перешел в режим самоизоляции, ждут шедевры советского и мирового кинематографа, видео-экскурсии по главным музеям страны (их более 300), симфонические концерты с участием мировых звезд и мультфильмы, которые родители с удовольствием посмотреть вместе с детьми.

Школьникам, которые вынужденно оказались на дистанционном обучении, будет полезно изучить подборку "Аудиокниги по произведениям русских классиков", а также послушать лекции об истории и искусстве.

Узнать интересные подробности о жизни и творчестве известных писателей, художников, актеров режиссеров можно в разделе "Подкасты о культуре". Там же собраны можно необычные факты о русских сказках и отечественных фильмах. Вам расскажут, например, о магических травах в славянской культуре и театральном этикете XIX века, научат читать "Доктора Живаго" и напомнят, когда в России начали пить кофе.

В скором времени портал "Культура" обещает разместить новые экскурсии и лекции, подготовленные музеями и библиотеками страны.

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