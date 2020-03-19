Минкультуры подготовило рекомендации для пользователей портала "Культура.РФ"

Министр культура РФ Ольга Любимова отметила, что ежедневно более 120 тысяч пользователей обращаются к материалам портала.

"Здесь можно узнать об интересных и значимых событиях, народных традициях и памятниках нашей природы в формате просветительских статей, заметок, интервью, тестов. Только чтобы просмотреть весь видеоконтент портала вам понадобится более 250 дней в режиме нон-стоп", - рассказывает она.

В прошлом году портал "Культура.РФ" провел более 1800 онлайн-трансляций, которые посмотрели 98 миллионов человек. По словам Ольги Любимовой, это свидетельствует об острой потребности огромного количества зрителей в любой ситуации иметь возможность почитать хорошую книгу, послушать концерт, посмотреть фильм или спектакль.

Тех, кто оказался на карантине или добровольно перешел в режим самоизоляции, ждут шедевры советского и мирового кинематографа, видео-экскурсии по главным музеям страны (их более 300), симфонические концерты с участием мировых звезд и мультфильмы, которые родители с удовольствием посмотреть вместе с детьми.

Школьникам, которые вынужденно оказались на дистанционном обучении, будет полезно изучить подборку "Аудиокниги по произведениям русских классиков", а также послушать лекции об истории и искусстве.

Узнать интересные подробности о жизни и творчестве известных писателей, художников, актеров режиссеров можно в разделе "Подкасты о культуре". Там же собраны можно необычные факты о русских сказках и отечественных фильмах. Вам расскажут, например, о магических травах в славянской культуре и театральном этикете XIX века, научат читать "Доктора Живаго" и напомнят, когда в России начали пить кофе.

В скором времени портал "Культура" обещает разместить новые экскурсии и лекции, подготовленные музеями и библиотеками страны.