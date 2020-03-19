Минздрав: Российские ученые полностью расшифровали геном коронавируса

Об этом сообщает Минздрав. Геном взят из материала от пациента с COVID-19.

Как подчеркивает и.о. директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России д.м.н. Дмитрий Лиознов, генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 исключительно важен для понимания эволюции нового коронавируса и динамики его распространения. Он напоминает, что COVID-19 - новый тип коронавируса. Поэтому чрезвычайно важно определить путь его распространения и пути проникновения на территорию России. А также важно понимать его мутацию. Полученная учеными информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавирусов.

Генетические данные отправлены в международную базу данных EpiCoV GISAID, используемую ВОЗ и ведущими мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции коронавируса SARS-CoV-2.