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Рубрика: Власть

МВД зафиксировало всплеск публикации связанных с коронавирусом фейков

Текст: Иван Петров

Полицейские констатируют всплеск публикации в интернете страшилок о якобы жестких действиях силовиков в связи с распространением коронавирусной инфекции. "В соцсетях и мессенджерах в настоящее время участились случаи распространения недостоверных сведений о деятельности сотрудников полиции, задействованных в реализации мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-центре МВД России. - За последние сутки, в частности, в информационном пространстве выявлено несколько сообщений, не соответствующих действительности".

Фото: Константин Завражин/РГ
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Так, в Красноярском крае, Курской области и некоторых других российских регионах активно распространяется фейковая новость о том, что в ходе рейдовых мероприятий полиция станет штрафовать родителей, чьи дети окажутся в одиночку в общественных местах. Помимо этого, сообщается, что наказанию якобы будут подвергнуты и директора школ, колледжей и вузов, в которых, несмотря на введенный карантин полицейские обнаружат учеников.

В то же время в Липецкой области посредством популярного интернет-мессенджера осуществляется рассылка о том, что сотрудники ГИБДД в связи с двухнедельным карантином якобы перекрыли все въезды в Липецк.

"В ряде субъектов РФ распространяется аудиозапись, содержащая информацию о том, что злоумышленники якобы проникают в жилища граждан - под предлогом обязательной дезинфекции от коронавируса. После чего усыпляют хозяев квартир и совершают тяжкие преступления", - рассказали в пресс-центре МВД России.

В подмосковном главке МВД уточнили, что такая запись активно расходится среди жителей Солнечногорского района Московской области. На ней голос сообщает о том, что злоумышленники проникают в квартиры и дома под предлогом обязательной дезинфекции от коронавируса, а затем грабят и убивают хозяев.

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"Данная аудиозапись содержит недостоверные сведения и носит фейковый характер. Ни одного подобного факта не зарегистрировано", - сообщили в главном управлении МВД России по Московской области.

В МВД России также официально заявляют, что все перечисленные сообщения фейковые, и призывают ориентироваться на официальные источники информации. И напоминают, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

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