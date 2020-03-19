На Украине число заразившихся коронавирусом выросло до 16

На Украине продолжает расти число зараженных коронавирусом, сообщили в республиканском минздраве. Теперь зафиксированы 16 носителей вируса (ранее сообщалось о 14).

"В Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и город Киев (2)", - передает РИА Новости сообщение министерства.

В связи с распространением болезни в стране с 12 марта по 3 апреля введен карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. Кроме того, принято решение о прекращении автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения, а также метро.