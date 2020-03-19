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19.03.2020 20:40
Рубрика: В мире

На Украине врачи сбежали от мужчины с жалобой на коронавирус

Текст: Петр Лихоманов
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Вернувшийся из Великобритании украинец публично обвинил в халатности врачей районной больницы города Галич, которые, узнав о том, что он вернулся из Европы, отказали ему в помощи и буквально сбежали, хотя он обратился к медикам с симптомами, похожими на коронавирус. Об этой ситуации рассказывает украинский телеканал "1+1".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Житель Галича Андрей Марунчак рассказал телеканалу, что 10 марта вернулся домой из Лондона, на борту самолета общался с итальянцами, и поэтому, когда почувствовал признаки простуды, обратился к врачам. "В поликлинике в пятницу никого не было, поэтому я спустился в отдел скорой помощи. Стучу в комнату, оттуда вышел один врач и спросил, что мне нужно. Я ответил, что задыхаюсь, и у меня болит в груди. У него первый вопрос: "А вы откуда приехали?". Я ответил, что прилетел из Европы. Услышав это, работники закрыли дверь изнутри, а врач, который вышел, начал от меня убегать. Я бегу за ним и прошу, окажите помощь, я не могу дышать, а он продолжает бежать и говорит, что это работа семейного врача", - рассказал Марунчак журналистам. Похожая ситуация - отказ от обследования, и бегство, повторился, по его словам, в приемном отделении и флюорографическом кабинете.

Впрочем, для этого пациента все в конце концов закончилось благополучно: в инфекционной больнице, куда его наконец доставили, тест на коронавирус, показал отрицательный результат, и был поставлен диагноз "Грипп А".

Курьез иного рода произошел сегодня также в Нежине Черниговской области, где у пациентки, жаловавшейся на коронавирус, врачи диагностировали только похмелье. Как рассказал городскому новостному порталу "Мой Нежин" директор Центральной городской больницы Александр Костырко, вчера некая жительница села вызвала скорую помощь и пожаловалась врачам, что двое суток у нее держится высокая температура, она кашляет и задыхается.

Фото: Claudio Furlan/LaPresse via AP
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Также она сообщила, что три дня назад вернулась из Италии. И хотя врачи поставили под сомнение эту важную информацию, а в кашле пациентки заподозрили симуляцию, ее все-таки госпитализировали.

"Пациентка в удовлетворительном состоянии. Явлений ОРВИ у женщины нет, а вот запах алкоголя и похмельный синдром присутствуют", - объяснил врач. Тем не менее, протрезвевшая женщина остается изолированной, до получения результатов своих анализов из Киева.

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