На всей территории РФ введен режим повышенной готовности из-за COVID-19

Решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса нового типа приняли власти всех 85 российских регионов.

Отменены все спортивные и другие массовые мероприятия, университеты и школы переведены на дистанционный режим обучения, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжения региональных властей.

Отметим, первыми режим повышенной готовности ввели власти Москвы, это произошло 5 марта. К четвергу, 19 марта, в режим повышенной готовности перешли все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России.

По последним данным, в России зарегистрировано 199 случаев заражения коронавирусом.