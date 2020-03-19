Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 12-пг "О введении режима повышенной готовности"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Ввести для органов управления и сил окружной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа режим функционирования "Повышенная готовность" с 17 марта 2020 года.

2. Запретить проведение на территории Ненецкого автономного округа спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

3. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV и прибывшим в Ненецкий автономный округ:

1) сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на "горячую линию" по номерам телефонов 8-(81853)-2-31-54, 4-21-58;

2) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

3) соблюдать постановления, предостережения и предложения должностных лиц Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ненецкому автономному округу о нахождении в режиме изоляции на дому.

4. Рекомендовать гражданам, вернувшимся из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV по перечню, определенному Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, помимо мер, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

5. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и временно находящимся на территории Ненецкого автономного округа, воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, а также от посещения массовых мероприятий.

6. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ненецкого автономного округа:

1) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой в установленном порядке;

2) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

3) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ненецкому автономному округу незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

4) активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования;

5) при организации работы на период действия настоящего постановления, исполнять рекомендации Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, среди работников;

6) рекомендовать воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях.

7. Органам управления окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа:

1) уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2) ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов управления окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа.

8. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ненецкому автономному округу организовать:

1) проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV;

2) информирование населения Ненецкого автономного округа о мерах по профилактике коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, через средства массовой информации.

9. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа:

1) обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) и иных мероприятий, направленных на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в том числе ограничительных мероприятий в медицинских организациях, с учетом требований пункта 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)";

2) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа (далее - медицинские организации) для лиц, указанных в пунктах 3, 4 настоящего постановления;

3) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и пациентам старше 60 лет с привлечением дополнительного медицинского персонала;

4) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV;

5) обеспечить информирование населения о мерах по профилактике коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV;

6) ввести ограничительные мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в организациях с круглосуточным пребыванием граждан;

7) обеспечить проведение мониторинга наличия и цен на противовирусные препараты, антисептические средства и средства индивидуальной защиты (маски) в аптечной и (или) торговых сетях Ненецкого автономного округа;

8) определить порядок и сроки представления органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти на территории Ненецкого автономного округа, органами местного самоуправления в Ненецком автономном округе информации о выполнении мероприятий в соответствии с настоящим постановлением;

9) организовать информирование населения о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по обеспечению безопасности населения Ненецкого автономного округа через средства массовой информации.

10. Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа:

1) организовать введение свободного посещения в подведомственных физкультурно-спортивных организациях, организациях дополнительного образования, учреждениях культуры;

2) прекратить обеспечение участия спортсменов, творческих коллективов и иных организованных групп в мероприятиях, проводимых за пределами Ненецкого автономного округа;

3) организовать принятие в установленном порядке решений о возможности свободного посещения обучающимися дошкольных образовательных организаций по решению их родителей или иных законных представителей;

4) организовать в организациях общего образования, среднего профессионального образования, подведомственных Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, реализацию мероприятий по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущению нахождения таких обучающихся на учебных местах;

5) организовать в образовательных организациях проведение ежедневной дезинфекции помещений;

6) довести во взаимодействии с органами местного самоуправления в Ненецком автономном округе до сведения образовательных организаций иных форм их собственности рекомендации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ненецкому автономному округу по вопросам проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий;

7) ввести ограничительные мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в организациях с круглосуточным пребыванием детей;

11. Физкультурно-спортивным, культурным, туристическим организациям, организациям дополнительного образования иных форм собственности рекомендовать:

1) организовать введение режима свободного посещения граждан;

2) прекратить обеспечение участия спортсменов, творческих коллективов и иных организованных групп в мероприятиях, проводимых за пределами Ненецкого автономного округа.

12. Рекомендовать Управлению внутренних дел по Ненецкому автономному округу оказать необходимое содействие Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ненецкому автономному округу в части обеспечения проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

13. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей, перевозку воздушным, автомобильным транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства, устройства для обеззараживания воздуха (по возможности).

14. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа: приостановить проведение на территориях муниципальных образований спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий; информировать граждан о мерах, введенных в целях профилактики новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

15. Органам исполнительной власти Ненецкого автономного округа информировать о выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением, Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа для последующего доклада губернатору Ненецкого автономного округа.

16. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти на территории Ненецкого автономного округа, органам местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа информировать о выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением, Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа для последующего доклада губернатору Ненецкого автономного округа.

17. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

18. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа А.В.Цыбульский







